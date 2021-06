Palma Campania, svelato il nome del mega parco urbano. È nato il “Parco delle Nuvole”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si chiama “Parco delle Nuvole” il nuovo e funzionale parco urbano di Palma Campania, in località Gorga, che ieri è stato inaugurato e già da oggi viene frequentato da centinaia di cittadini. Ad annunciare il nome è stato il sindaco Nello Donnarumma, che ha letto una lettera inviatagli da un bambino: “ho sempre immaginato che sulle nuvole c’è la casa dei sogni, per questo vorrei come nome Parco della Nuvole”, ha scritto al sindaco il piccolo Antonio.

Il primo cittadino aveva lanciato un sondaggio sui social e in tanti avevano partecipato inviando proposte.

All’inaugurazione di ieri sono intervenuti moltissime persone, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Dopo gli interventi del consigliere comunale Giacomo Pesce e dell’assessore Luigi Albano, è toccato al sindaco provvedere al taglio del nastro: “Abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, ma non ci fermiamo: vogliamo continuare a realizzare una cittadina a misura d’uomo, capace di essere accogliente per tutti”, ha commentato Nello Donnarumma.

Il “Parco delle Nuvole” è un parco grande circa 8000 metri quadrati, realizzato con fondi comunali, che ospita decine di giostrine e aree ludiche, con diversi giochi inclusivi. Il parco sorge a ridosso della prima area industriale di Palma Campania, in un terreno individuato per il verde attrezzato

