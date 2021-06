Lo spritz? Lo fa il robot! Dalla sinergia di realtà meridionali arriva in Campania Barty, la macchina da 150 cocktail all’ora

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Nato in piena pandemia, Barty è lo strumento ideale per affiancare e alternarsi col bartender: basta collegare le bottiglie e la macchina realizzerà il cocktail impostato tramite app. Ed è totalmente personalizzabile.

NAPOLI – Si chiama Barty, è meridionale ed è in grado di fare un ottimo spritz veneziano. Ma anche Cuba Libre, Negroni e tutti i classici della mixology. Non è però un bartender, bensì un robot.

L’innovativa macchina sbarca ora in Campania grazie a una sinergia in piena crisi pandemica che vede protagoniste Prototipia Srl, ideatrice di Barty, e l’agenzia Hubstrat, che con questo accordo segna un altro passo nel solco delle strategie orientate al “Go To Market“, accompagnando l’idea dal concept fino al mercato.

COME FUNZIONA BARTY

Ideale per strutture alberghiere, studi professionali, discoteche o sale da ballo, attività che non prevedono necessariamente un barman esperto, ma anche in occasione di eventi e congressi, Barty è un sistema compatto di miscelazione automatizzata per la preparazione di cocktail di qualità professionale.

Basta collegare agli slot posteriori le giuste bevande, utilizzare i preset a disposizione o crearne di nuovi, e Barty è pronto a servire il cocktail. Dotato di un processore e tecnica di ultima generazione, tra cui un rapido sistema idraulico interno, Barty permette di fare un gran numero di cocktail automatici. “In questo modo – spiegano i creatori del robot – si ha più tempo da dedicare a nuove strategie e nuove ricette, lasciando che Barty si occupi delle fasi più meccaniche e ripetitive del lavoro. Senza fermarsi, mai!”.

L’intera macchina si gestisce totalmente tramite app e prepara fino a 150 drink all’ora, tutti con gli stessi standard di costo e qualità ed evitando gli sprechi. Grande quanto una macchina compatta per il caffè o un dispenser per bibite (che rendono Barty il più piccolo dispositivo di miscelazione automatizzata per cocktail presente sul mercato), si adatta quindi a qualsiasi ambiente, in ogni condizione e ad ogni spazio. Non necessita di progettazioni o di impianti. È sufficiente la creatività e l’ingegno commerciale per farlo funzionare sempre al massimo delle sue possibilità.

UNA SINERGIA TUTTA MERIDIONALE

Barty, che sarà distribuito in Campania dalla napoletana Hubstrat, nasce a Bari in seno a una startup. “Il progetto Barty – spiega Alberto De Leo, Co-Founder, Marketing, comunicazione e sviluppo rete commerciale Prototipia – nasce da studio, passione e sacrifici. Il nostro modello commerciale ora si fonda sulla costruzione di solide collaborazioni regionali e abbiamo ricercato e selezionato agenzie solide e affidabili sul territorio per poter rappresentare la nostra startup. La ricerca di partner e di agenzie marketing che ci dessero anche un supporto commerciale solido non è un’impresa semplice, spesso erroneamente si considera il marketing slegato dalle vendite, ma oggi siamo davvero fiduciosi e entusiasti di avere trovato un importante accordo con l’agenzia Hubstrat che, oltre alla strategia commerciale, sarà la referente in Campania per la vendita e il noleggio dei nostri prodotti. Un contributo molto importante per conquistare l’intero Stivale“.

“Sono sempre stato attratto – gli fa eco Corrado Sorge, fondatore e amministratore unico di Hubstrat – dalle startup dall’alto potenziale di sviluppo. Prima ancora che i progetti, mi hanno da sempre affascinato i team coesi che progettano un’innovazione di processo e che sono determinati nel raggiungimento di importanti obiettivi commerciali. Barty è una di queste“.

“In questa occasione – racconta Sorge – ho ragionato di istinto. Ho contattato il referente più indicato di Barty a mezzo LinkedIn non appena ho notato il progetto e la solidità del team con l’obiettivo di saperne di più e verificare la possibilità di una proficua collaborazione. Il tutto in piena pandemia COVID-19. A distanza di pochi mesi di confronti e lavori di progettazione abbiamo chiuso un importante accordo per la gestione del marketing commerciale e per la vendita diretta in esclusiva sul territorio campano“.

“Con la global agency Hubstrat – continua Sorge – dal 2014 sopportiamo startup promettenti e spinoff aziendali per garantire il massimo della consulenza specialistica e della gestione pratica di soluzioni e servizi in ambito Marketing e comunicazione, Finance e Innovation Technology. La nostra vocazione è caratterizzata da un approccio pro-attivo e votato alla concretizzazione della vendita attraverso strategia, strumenti, tecnica e soprattutto metodi e modelli organizzativi, il tutto racchiuso in progetti complessi di marketing multicanale che arrivano fino alla vendita diretta. Questo approccio ci sta dando soddisfazioni sempre più promettenti e soprattutto stiamo coltivando l’ottimismo sull’emancipazione del sud Italia che risulta essere sempre di più palcoscenico di nuove tecnologie e di soluzioni pratiche per il miglioramento delle performance aziendali“.

Ulteriori informazioni su Barty sul sito ufficiale.

