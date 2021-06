Visite Guidate, Certosa e Pedamentina: c’è chi scende e c’è chi sale

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Continuano gli itinerari culturali della guida turistica Erika Chiappinelli

L’itinerario si svolgerà domenica 27 giugno alle ore 10e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 giugno alle ore 23

C’è chi scende e c’è chi sale, je ve porte pe’ sti scale.

Visitiamo il Museo della Certosa di San Martino e poi scendiamo lungo la Pedamentina di San Martino, fino a Montesanto.

I 414 gradini di una delle più belle scale di Napoli ci offriranno splendidi scorci panoramici sulla città di Napoli.

POSTI LIMITATI – INFO E PRENOTAZIONI

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro (biglietto di ingresso alla Certosa di San Martino escluso)

Biglietto di ingresso al Museo della Certosa di San Martino:

intero € 6,00

Ridotto 18-25 anni € 2,00

La Certosa di San Martino fa parte del biglietto Artecard

Appuntamento alle ore 10e30 in via Tito Angelini 20/A, all’ingresso di Castel Sant’Elmo, dove si potrà acquistare il biglietto di ingresso per la Certosa.

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

link dell’evento:

https://fb.me/e/1YlUmEajw

Durante il tour sarà necessario mantenere il distanziamento, per rispettare le norme anti-contagio. Obbligatorio indossare la mascherina, come previsto dalle norme anticontagio.

POSTI LIMITATI!

