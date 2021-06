L’altro Petraio: c’è chi scende e c’è chi sale – al tramonto

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Continuano le visite guidate della guida turistica Erika Chiappinelli

Appuntamento: domenica 27 giugno alle ore 17 a Largo San Martino

Partiamo da largo San Martino per scoprire il palazzi in stile liberty del Vomero, e arriviamo fino a Chiaia. Resterete affascinati dalle ville di via Mancini e di via Palizzi, e dal Castello Aselmeyer, oggi condominio privato, opera indiscussa dell’architetto Lamont Young.

Continueremo il nostro percorso lungo il Corso Vittorio Emanuele e il Parco Margherita, fino ad arrivare alla funicolare di Chiaia.

Il percorso è diverso da quello dei gradini del Petraio (Dal Petraio a Palazzo Mannajuolo)

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 giugno alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio portare con sé la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

L’itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

