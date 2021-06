TicketWow: la piattaforma che connette offerta commerciale con il consumatore è Made in Naples

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Un’innovazione assoluta nel campo delle piattaforme online, impreziosita da una moneta virtuale: WoW Coin

TicketWow una vetrina digitale che mette in comunicazione diretta l’offerta commerciale con il consumatore finale attraverso una comunicazione molto semplice e di facile utilizzo nasce a Napoli grazie all’intuizione dell’imprenditore Bruno Russo.

Una piattaforma capace di raggiungere qualsiasi posto in Italia, grazie ad un sofisticato sistema di geo-localizzazione, ideato da un team di esperti del settore informatica e marketing e dallo stesso Russo, Chairman & CEO di TichetWow.

Un sistema capace di presentare al cliente le offerte delle aziende presenti nel raggio di pochi km dal posto in cui si trova in quel momento.

Una piattaforma arricchita da un particolare, il WoW Coin: “moneta” virtuale da utilizzare all’interno della piattaforma, un elemento capace di donare vantaggi sia al commerciante che al cliente finale.

“Ho scelto questo nome per dare un effetto sorprendente agli utenti della mia piattaforma- spiega Bruno Russo-ecco perché ho deciso che tra le tante parole in giro per il mondo “WOW” era la più indicata per esprimere al meglio lo stupore che l’utente trova entrando nel Mondo di TicketWow.

Sono cresciuto nel mondo del commercio, nello specifico della ristorazione e dell’accoglienza, oltre ad essere innanzitutto un consumatore come tutti, ma con un occhio diverso- conclude poi- ho potuto provare le esigenze e le aspettative del commerciante e del cliente, ed è proprio per questa mia esperienza di vita e lavorativa che mi ha proiettato a far nascere Ticketwow.it”

