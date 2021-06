“Famiglia e Minori” al via il Forum regionale con la ministra Bonetti

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si terrà venerdì 18 giugno, dalle 9.30 alle 13 presso l’Auditorium alla Torre C del Centro direzionale di Napoli (isola C3) il forum regionale “Famiglia e Minori” organizzato dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania.

All’evento parteciperà la ministra per la Famiglia, per l’Infanzia e la Pari Opportunità Elena Bonetti, che si confronterà con rappresentanti delle famiglie campane, delle associazioni e delle istituzioni, che proporranno alla ministra riflessioni e idee per un nuovo welfare sociale.

Dopo i saluti di apertura del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania Giuseppe Scialla, interverranno la Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Loredana Raia, il Presidente di Anci Campania Carlo Marino, la Vicepresidente dell’Ordine degli psicologi della Campania Liliana D’Acquisto, la Presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Campania Gilda Panico, la Portavoce del Progetto Family Group Conference Barbara Preziosi, il Presidente di CSVnet Campania Nicola Caprio.

Le prolusioni saranno, invece, affidate al Presidente della Pontificia Accademia della Scienze Sociali Stefano Zamagni e al Magnifico Rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento Giuseppe Acocella.

“Ora più che mai è necessario interrogarsi e riflettere insieme sulla famiglia come elemento di coesione della società e sui minori, sulle fragilità ma anche sulle opportunità del futuro. Questo forum rappresenta il primo passo verso un ritorno al confronto in presenza su tematiche di straordinaria rilevanza sociale”, commenta il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania Giuseppe Scialla.

Comunicare il Sociale, la rivista edita dal CSV Napoli, sarà media partner dell’evento.

L’evento è aperto al pubblico. Per partecipare inviare una mail a garante.infanzia@cr.campania.ti. Per gli assistenti sociali è previsto il rilascio di crediti formativi.

