Visite Guidate, Floridiana e Museo Duca di Martina, per grandi e piccini!

Gli itinerari culturali di Erika Chiappinelli alla scoperta di Napoli

Conoscete la storia della duchessa di Floridia, Lucia Migliaccio? Sposò il Re Ferdinando I di Borbone con matrimonio morganatico… senza diritto all’eredità. Ma non le andò poi così male, visto che il Re le regalò, tra le altre proprietà, la Floridiana.

La villa fu costruita in stile neoclassico, e, per il parco, fu chiamato nientedimeno che il direttore dell’Orto Botanico di Napoli, Friedrich Denhardt.

La Villa ospita dal 1927 il Museo della ceramica Duca di Martina, dedicato alle arti figurative, dove sono conservati tantissimi pezzi provenienti anche dalla Cina e dal Giappone, e da altri paesi lontani.

Come vivevano i Borbone? Quali erano gli oggetti utilizzati nella vita quotidiana? Visitiamo il museo e poi il parco, il tour è adatto ai grandi e ai bambini.

POSTI LIMITATI!

INFO E PRENOTAZIONI:

L’itinerario si svolgerà domenica 20 giugno alle ore 10:30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 giugno alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona (anche i bambini), biglietto di ingresso al museo escluso (attualmente l’ingresso è gratuito, nel caso in cui il biglietto dovesse avere un costo, il costo sarà a carico dei partecipanti)

Appuntamento domenica 20 giugno alle ore 10:30 all’ingresso del Parco della Floridiana (lato di via Aniello Falcone)

Mascherina obbligatoria secondo le norme anti-contagio.

Obbligatorio mantenere il distanziamento.

Auricolari previsti e inclusi nel costo del tour a partire da un certo numero di partecipanti.

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Durata dell’evento: 2 ore e 30

link dell’evento: https://fb.me/e/1s6x6SAwr

