COMUNICATO STAMPA

Forma & Colore presenta

“La resilienza è l’evoluzione della Bellezza”

4 LUGLIO 2021, ore 9.00

COMPLESSO TURISTICO LO SCOGLIO

Via Miliscola 193 – Pozzuoli

Nuance calde, perfette per le pelli baciate dal sole; colori fluo che riprendono le mille sfumature del mare; tagli asimmetrici, volutamente imprecisi, volubili come le performance delle notti d’estate…E’ da qui, dalla stagione più calda dell’anno che riparte Forma & Colore con il suo shooting ‘21/’22: nella location mozzafiato del Complesso turistico “Lo Scoglio” a Miliscola, il 4 luglio dalle ore 9, colpi di spazzola e phon sanciranno il ritmo della bellezza.

Il messaggio è chiaro, la scelta dei luoghi non casuale: la Natura si fa sinonimo di libertà, quella libertà tanto desiderata nell’ultimo anno e adesso, finalmente, più vicina. Protagonisti, i famosi TikToker campani Carmen Borriello, Dora Sepe e Fabrizio Piscitelli (con il loro piccolo Carmine), Domenico Garofalo, Giulia Natale, Sofia Francesca Sembiante, coadiuvati da Mery Esposito con la partecipazione straordinaria di Luca Sepe.

Saranno loro a giocare con la “Forma & Colore” che, quest’anno, rispecchierà i trend internazionali: dai colori pieni, a tutta chioma o solo a piccoli tocchi, particolari come tattoo, al make up glitter, agli abiti in tessuto naturale.

“Abbiamo deciso di rilanciare, partendo dai punti cardine del benessere e della bellezza” – spiegano gli ideatori del progetto Agostino Amore e Genny Ronchi, acconciatori e look maker. Con loro, Maurizio Sparano, referente del saloon al Vomero -. “Il colore è fondamentale nella vita, ognuno di noi ha un ‘colore amico’ che racconta del nostro stato d’animo, che aiuta a valorizzare un taglio, ad armonizzarci. Ci divertiremo con la Natura e con i colori senza prenderci troppo sul serio, come fanno i bambini che, dopo un evento traumatico, si rifugiano nel gioco per sopravvivere. In più, quest’anno con noi ci saranno influencer molto noti ma diversi per età, cultura, genere: abbiamo scelto un canale comunicativo che arriva a tutti, giovani e meno giovani, e con loro realizzeremo immagini spiritose ma di tendenza. L’obiettivo è sottolineare il fatto che stare insieme aiuta a superare le difficoltà e arricchisce”.

BIO

Mary Esposito: dopo aver recitato nella compagnia teatrale di Benedetto Casillo ed aver lavorato al fianco di Nino D’Angelo, Vincenzo Salemme e Oscar Di Maio, si fa conoscere al pubblico di Internet grazie ai suoi sketch, nei quali ripropone in video esilaranti episodi di vita quotidiana. Suo il tormentone “Ma tutto a posto?”.

Su TikTok ha milioni di visualizzazioni grazie all’emulazione delle star della tv e della musica. Vanta una collaborazione artistica con Luca Sepe, con cui ha duettato nel brano “Mambo”.

Sofia Francesca Sembiante: bullizzata quando era alle elementari e alle medie, diventata più grande ha deciso di mostrare – a se stessa e agli altri – quanto valesse; gli insulti le hanno dato la forza per andare avanti, caparbia, per la sua strada. TikTok è stata la svolta definitiva: non solo le ha dato sicurezza, mostrando al mondo la sua esuberanza e frammenti della sua vita, ma le ha dimostrato che la sofferenza, se si ha il coraggio di sognare, porta alla luce.

Carmen Borriello: sedici anni, è arrivata al successo su TikTok partendo dal semplice video di un panino…Adesso le performance in cui si mostra assieme alla giovanissima madre Veronica fanno impazzire il web.

Dora Sepe: beneventana, classe 1990, l’idea di fare video è cominciata quando suo figlio (Carmine, avuto con Fabrizio Piscitelli) ha deciso di chiamarla “badante”. Da lì, la via del successo è stata tutta in salita e adesso ha migliaia di visualizzazioni.

Fabrizio Piscitelli: papà a 23 anni, in passato faceva video per divertire gli amici e il pubblico. Con la nascita del figlio, che prende parte al suo lavoro, è diventato l’idolo di tanti ragazzi giovani come lui.

Domenico Garofalo: nei suoi video trash racconta fatti realmente accaduti ma nella vita è proprietario di una piccola azienda che si occupa di vendita moto e ricambi usati. Usa i social nel tempo libero per strappare un sorriso alla gente ma il primo a divertirsi è proprio lui!

Giulia Natale: a marzo scorso si è laureata in Servizio sociale e politiche sociali. Lavora nella pubblica amministrazione, ama viaggiare e fare sport. I social sono il suo hobby e qui si mostra in tutta la sua avvenente bellezza, raccogliendo l’entusiasmo dei suoi fan.

L’AZIENDA FORMA & COLORE nasce a Napoli 20 anni fa da un’idea dei soci Genny, Agostino e Maurizio ed è formata da un nutrito gruppo di giovani grintosi e volenterosi. Aggiornamento costante, attenzione alle mode e professionalità sono i punti vincenti del team che oggi è presente in città con due saloni e un centro estetico, tra il Vomero e Chiaia. Tra gli eventi che hanno curato: Festivalbar, Wind Music Festival, Arena di Verona, Sanremo, oltre alle sfilate dei più noti stilisti nazionali.

Forma & Colore

Via Francesco Giordani 38/40

Via Consalvo Carelli 33.

