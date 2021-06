Rtc New Generation – Un programma pieno di novità su radio Rtc Targato Napoli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Negli ultimi anni, il mondo della radio è sempre più in crescita, partendo dalle web radio fino ad arrivare alle radio nazionali.

Su ognuno di esse possiamo trovare molti podcast e tanti generi diversi di conduzione, ma il programma Rtc New Generation condotto da Christian Musella, noto speaker radiofonico, influencer e fotomodello, trasmesso sui canali 885 e 645 del digitale terrestre su Rtc targato Napoli, nominata la prima radiovisione campana e una delle radio più seguite in territorio partenopeo e non solo, Tv Campane 1 e Tv Campane 2, sta facendo letteralmente parlare tutti in modo positivo.

Come afferma lo speaker più volte nelle sue storie di Instagram e in molte altre occasioni:

“…ho da sempre amato questo mondo, sin da quando ero bambino e sentivo altri speaker parlare alla radio, volevo diventare come loro.

Ho da sempre voluto accompagnare le persone nelle loro auto e nelle loro case per poter parlare ed interagire insieme, mi piaceva questa idea.

Grazie a Rtc Targato Napoli ho potuto avverare un piccolo sogno che piano piano è in fase di crescita.

Credo sempre in ciò che faccio riuscendo a non deludere nessuno.

Il mondo della radio mi ha aperto davvero tante porte e da qualche anno non posso farne a meno, è una vera e propria passione essere in uno studio radiofonico, parlare con le persone, interagire con loro, rispondere alle domande, essere presente con chi ci guarda e ascolta, è un qualcosa di unico.

Il lavoro da animatore turistico mi ha aiutato tanto ad avere a che fare col microfono e con il parlare ad un pubblico, pesare le parole, pensare prima di parlare sono solo le primissime regole da seguire per poter cominciare questo percorso.

Come qualunque cosa, questo lavoro non è facile ed è richiesta molta pratica e un’ ampia apertura mentale per chiunque voglia cominciare ad avere a che fare con questo mestiere…”



Queste sono solo alcune delle parole che molto spesso, Christian, afferma nelle sue storie o nei suoi video in diretta sulle varie piattaforme e social networks.

Il programma tratta principalmente tematiche contemporanee, notizie aggiornate e in tempo reale, quiz, intrattenimento, domande e risposte grazie all’apposito numero di telefono presente in puntata e dai commenti sulla diretta di Facebook, in poche parole un programma con tanta interazione tra speaker e ascoltatori invogliati nel rispondere e partecipare attivamente al programma.

Un programma di questo genere dovrebbe essere presente su molte stazioni radio per far si che la cultura abbia la meglio e divertirsi allo stesso tempo.

