Vaccini per i maturandi, Capasso: «Bene l’annuncio di De Luca, era nostra proposta»

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

«L’annuncio del presidente della Regione Vincenzo De Luca sulla vaccinazione ai maturandi accoglie una proposta del Comune di Ottaviano, avanzata lo scorso 21 maggio con una lettera al direttore dell’Asl Napoli 3 Sud firmata da me e dall’assessore Virginia Nappo. Oggi prendiamo atto che tutta la Campania sarà coinvolta in questa campagna di vaccinazione per gli studenti che si apprestano a svolgere la maturità e non possiamo che essere soddisfatti. La sinergia tra le istituzioni è la strada giusta». È quanto dichiara il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso in merito alla volontà di De Luca di voler vaccinare tutti i maturandi campani

Commenti

commenti