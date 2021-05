0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Fervono i preparativi per il convegno organizzato dall’Associazione culturale Rinascimento Partenopeo dal titolo:

“La rinascita dello sport nella città di Napoli. Idee, proposte, iniziative e competitività” previsto per giovedì 3 giugno alle ore 15,30 presso la sede dell’associazione in Via Melisurgo,44 Napoli, ed in diretta fb.

Focus dell’incontro lo Sport come risorsa educativa per i ragazzi , i cittadini Eic portatori di disabilità.

“Lo sport è fondamentale per i ragazzi e per i bambini per educarli alla vita oltre che per il loro benessere psico fisico. La nostra città è dotata di centinaia di strutture sportive pubbliche gestite dal comune di Napoli ma di fatto non utilizzabili dalla cittadinanza, si deve anche per questo voltare pagina, rendendo lo sport centrale nella vita cittadina e accessibile a tutti”. Così dichiara Riccardo Guarino, presidente dell’Associazione Rinascimento Partenopeo. in merito alla situazione in cui versano le strutture sportive pubbliche nostrane, ma sopratutto alla

mancanza di risorse e di programmazione nella gestione ordinaria oltre che a quella straordinaria”

Una tavola rotonda che vedrà coinvolte, oltre al Presidente Guarino e l’Avv. Ivan Simeone (Coordinatore Commissione Sport e tempo libero Rinascimento Partenopeo), le federazioni sportive quali principali soggetti di rappresentanza del mondo sportivo:

Dott. Carmine Zigarelli (Presidente Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. Campania)

Avv. Virginia Di Caterina (Presidente Federazione Italiana Tennis F.I.T. Campania

Dott. Guido Pasciari (Presidente Federazione Pallavolo Fipav Campania)

Dott. Antonio Caliendo (Presidente Federazione Italiana Pallacanestro F.I.P. Campania)

Avv. Paolo Trapanese (Presidente Federazione Italiana Federnuoto F.1.N. Campania)

Dott. Antonio Barulli (Vice Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali

F.1.s.1. Campania)

Dott. Antonio Bracciante (Presidente Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Fijlkam Campania)

Dott. Domenico Laezza (Presidente Federazione Italiana Taekwondo FITA Campania)

Dott. Francesco Salierno (Responsabile Promozione e sviluppo “Rugby per tutti” Sud Italia

Federugby)

Dott. Sergio Avallone (Presidente Federazione Italiana Canoa Kayak Campania)

Dott. Aldo Cuomo (Presidente Federazione Italiana Scherma Campania)

Dott. Pasquale Gìugno (Presidente Federazione Italiana canottaggio Campania)

Il focus è organizzato dalla Commissione Sport e Tempo libero di Rinascimento Partenopeo.

Avv. Ivan Simeone, Dott. Fabrizio Buonocorore Dottoressa Marilena Nasti, Dott. Andrea Zungri

Commenti

commenti