Visite Guidate, Certosa e Pedamentina: c’è chi scende e c’è chi sale

Continuano gli itenerari culturali della guida turistica Erika Chiappinelli Guida Turistica

Martedì 1 giugno alle ore 10e30, prenotazione obbligatoria entro domenica 30 maggio alle ore 23

C’è chi scende e c’è chi sale, je ve porte pe’ sti scale.

Visitiamo il Museo della Certosa di San Martino e poi scendiamo lungo la Pedamentina di San Martino, fino a Montesanto.

I 414 gradini di una delle più belle scale di Napoli ci offriranno splendidi scorci panoramici sulla città di Napoli.

INFO E PRENOTAZIONI:

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro (biglietto di ingresso alla Certosa di San Martino escluso)

Biglietto di ingresso al Museo della Certosa di San Martino:

intero € 6,00

Ridotto 18-25 anni € 2,00

La Certosa di San Martino fa parte del biglietto Artecard

Appuntamento alle ore 10e30 in via Tito Angelini 20/A, all’ingresso di Castel Sant’Elmo, dove si potrà acquistare il biglietto di ingresso per la Certosa.

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Durante il tour sarà necessario mantenere il distanziamento, per rispettare le norme anti-contagio. Obbligatorio indossare la mascherina, come previsto dalle norme anticontagio.

POSTI LIMITATI

