Federconsumatori aderisce a “Disarmiamo Ponticelli”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La Federconsumatori nazionale aderisce al comitato di enti, istituzioni e cittadini che vogliono liberare Ponticelli dalla Camorra e dalla malavita organizzata “Disarmiamo Ponticelli”, nato dopo le 72 ore di pura follia criminale che hanno visto l’esplosione di tre ordigni e una ‘stesa’ scuotere il quartiere restituendo l’evidenza della gravità della situazione.

“Ponticelli è Napoli, Napoli è l’Italia. Non possiamo far finta che intere aree del territorio non esistano o vengano sistematicamente trascurate dalle Istituzioni centrali che spesso agiscono con la logica del nascondere la polvere sotto al tappeto. Quando la polvere è da sparo e il tappeto esplode, poi, possiamo solo raccogliere i pezzi con una carica di retorica eccessiva”. Con queste parole il presidente nazionale Federconsumatori Emilio Viafora sintetizza i motivi dell’adesione.

“Questo comitato, composto da tante realtà che ben conosciamo sul territorio e che hanno la nostra stima e incondizionata fiducia, vuole appunto arrivare un attimo prima dell’irreparabile”, continua Viafora. E aggiunge: “Come Federconsumatori, attiva su tutto il territorio nazionale, vogliamo contribuire nel portare le istanze di Ponticelli e dell’area orientale di Napoli con urgenza al Governo centrale, impegnandoci a recapitare questo grido d’aiuto alle istituzioni con le quali ci relazioniamo”.

Commenti

commenti