Sabato 22 maggio, ore 10: torna la Giornata Mondiale del Gioco a Napoli (e dura una settimana!)

Nella città più giovane d’Europa, il gioco non è solo un’attività per bambini ma un collante sociale intergenerazionale. Torna anche quest’anno l’appuntamento ludico e ricreativo dedicato alle bambine e ai bambini della città di Napoli: sabato 22 maggio, a partire dalle ore 10,00 in Piazza Dante, i più piccoli potranno giocare insieme – nel pieno rispetto delle norme anti Coronavirus – in occasione dell’inizio dell’edizione 2021 della Giornata Mondiale del Gioco.

Quest’anno, proprio in considerazione della congiuntura pandemica, gli appuntamenti si moltiplicano e sono su prenotazione: la kermesse di giochi, laboratori ludici, sperimentazioni, letture e divertimento durerà una settimana a partire dal prossimo sabato. Sono oltre 30 le attività proposte dagli organizzatori, la coop Sociale Obiettivo Uomo, per il progetto “Una Città per Giocare” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli. L’obiettivo è quello di realizzare in città eventi e percorsi territoriali basati sull’utilizzo del gioco come buona prassi di cittadinanza, riappropriazione degli spazi urbani, occasione di incontro e di crescita condivisa.

Il tema di quest’anno è “Gioco, identità e partecipazione”. Purtroppo, proprio a causa del Coronavirus, si è persa un po’ la dimensione dell’incontro con l’altro e la possibilità di socializzazione. La settimana del gioco così strutturata vuole puntare proprio al valore dello scambio durante la dimensione ludica, perché giocare è un diritto per i più piccoli e per le famiglie che li accompagneranno. Per una settimana, infatti, la città si trasformerà in un parco ludico aperto ai bambini e agli adulti che vorranno “mettersi in gioco” con i più piccoli, per divertirsi insieme.

“Il valore educativo della giornata è molto alto – spiega Viviana Luongo, organizzatrice dell’evento – la sperimentazione ludica, se vissuta in maniera condivisa, è cittadinanza attiva. Il nostro obiettivo è creare comunità, perché la comunità che gioca insieme si fa duratura, anche dopo che il gioco è finito”.

Sono tanti i partner che hanno aderito all’iniziativa: ringraziamo Progetto Uomo, Brickanti, Ludofficina, Ludoteca cittadina, Associazione Pegaso, rete educativa sanità, Storie a Manovella, Libreria Iocisto,Associazione La Piazzetta, Crokinole Italia, Circobus.

*Gli eventi sono su prenotazione per rispettare le norme anticontagio.

INFO E ADESIONI info@unacittapergiocare.it

(sarà possibile prenotare per una singola famiglia). Per altre informazioni: Viviana Luongo 3205776789

PROGRAMMA

22 sabato 10:00 > 12:00 Piazza Dante. Passeggiata Narrativa a cura di Storie a Manovella,15 bambini + accompagnatori

22 sabato 16:00 > 18:00 Spazio Lettura Liberi per Crescere – via concezione a Montecalvario 26. Presentazione del libro Avventure Filofavolose di e con Stefania Spanò, 7 bambini + accompagnatori

22 sabato 16:00 > 19:00 Villa Comunale – Chiaia

Ludobus Artingioco

Laboratorio di piccolo circo a cura di Circobus

Laboratorio creativo a cura di ass. Pegaso – Ludoteca Cittadina

Laboratorio di costruzioni I Mattoncini dei Brickanti a cura di ass. I Brickanti

50 bambini + accompagnatori

23 domenica 10:00 > 12:00 Piazza Bellini Passeggiata Narrativa Storie e leggende di Neapolis a cura di Storie a Manovella, 15 bambini + accompagnatori

23 domenica 11:00 > 13:30 Villa Comunale – Chiaia

Ludobus Artingioco

Laboratorio di piccolo circo a cura di Circobus

Laboratorio di costruzioni I Mattoncini dei Brickanti a cura di ass. I Brickanti

Angolo delle Storie

50 bambini + accompagnatori

23 domenica 16:00 > 19:00 Villa Comunale – Chiaia

Ludobus Artingioco

Laboratorio di piccolo circo a cura di Circobus

Laboratorio di costruzioni I Mattoncini dei Brickanti a cura di ass. I Brickanti

Angolo delle storie

50 bambini + accompagnatori

25 martedì 16:30 > 18:30 Parco Costantino – Soccavo

Laboratorio nella natura

Ludoteca all’aperto a cura di ass. La Piazzetta

10 bambini + accompagnatori

25 martedì 16:30 > 18:30 Piazza Coppola – Poggioreale Ludobus Artingioco, 20 bambini + accompagnatori

26 mercoledì 16:30 > 18:30 Parco Costantino – Soccavo Ludobus Artingioco, 20 bambini + accompagnatori

27 giovedì 16:30 > 18:30 Giardino dei Miracoli – Sanità

Ludobus Artingioco

Attività Ludiche all’aperto a cura di ass. Pegaso -Ludoteca Cittadina con la partecipazione della Rete Educativa Rione Sanità

50 bambini + accompagnatori

27 giovedì 16:30 > 18:30 Parco Costantino – Soccavo

Laboratorio di pittura nella natura: Il prato fiorito di H.Tullet a cura di Storie a Manovella

Ludoteca all’aperto a cura di ass. La Piazzetta

20 bambini + accompagnatori

28 venerdì 16:00 > 18:00 Spazio Lettura Liberi per Crescere – via concezione a Montecalvario 26, Inaugurazione dello scaffale dei giochi: Giochiamo insieme adulti e bambini, 7 bambini + accompagnatori

28 venerdì 19:30 Match di inFormazione ludica Didattica Ludica, Gioco per Imparare VS Ludopedagogia, Gioco per Essere, Evento di inFormazione online – diretta facebook fb:Una città per giocare

29 sabato 16:00 > 18:00 Spazio Lettura Liberi per Crescere – via concezione a Montecalvario 26, Letture in Gioco, 7 bambini + accompagnatori

GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO

29 sabato 10:30 > 13:30 Parco Troisi – San Giovanni

Ludobus Artingioco

Spettacolo

“Il Trattore volante” a cura di Storie a Manovella

Laboratorio creativo a cura di Storie a Manovella

Laboratorio di autocostruzione di giochi a cura di Ludofficina

Torneo cittadino di Kubb

60 bambini + accompagnatori

