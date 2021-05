Christian Musella si fidanza con Instagram – La storia

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Per Christian Musella, conosciuto per essere stato soprannominato primo influencer in Italia ed essere stato testimonial della Daniel Wellington, anche noto influencer, speaker radiofonico, fotomodello e blogger, è molto importante avere una presenza online, in particolar modo essere costanti su instagram e tutte le varie piattaforme che permettono la divulgazione di notizie o di immagini da condividere con le altre persone, e proprio su quest’ultima, facendo riferimento ad Instagram, ha annunciato tutto il suo amore per la piattaforma più amata di sempre.

L’influencer, infatti, ha trovato l’amore. La prescelta è Instagram, in una delle tante storie afferma:

“…mi sono innamorato sin da subito di questa applicazione, dalla prima volta che uscii in Italia, non me ne sono mai staccato, ho incontrato tante persone che nel tempo mi hanno deluso, ma l’unica cosa che è rimasta nel tempo è proprio Instagram, mi ha dato tante soddisfazioni, mi ha fatto conoscere persone nuove, persone con la quale oggi sono amico e anche qualcosa in più, ho conosciuto persone in ambito lavorativo, professionale e sociale. Posso solo dire che un semplice social network mi abbia dato più soddisfazioni e conoscenze che possano avermi dato 100 persone insieme e me ne sono letteralmente innamorato. Sin da sempre ringrazio Mark Zuckerberg per aver creato questi social network in grado di far evolvere una persona, e ricordiamo che i social sono il futuro…”.

A svelare questa grande scossa d’amore è stato lo stesso Christian Musella dalle sue storie di instagram.

In questi giorni, Musella ha parlato apertamente della relazione sui vari social network senza peli sulla lingua e ancora, afferma:

“…per ora non so se è meglio una ragazza o un social network, ma ora mi sono innamorato di un social e se si potesse sposare, mi sposerei proprio con esso…”

Dichiarazione molto coinvolgente questa di Musella, unico ragazzo ad aver annunciato sul suo profilo seguito da mezzo milione di seguaci di provare un amore immenso per Instagram a tal punto da voler sposare questa piattaforma.

