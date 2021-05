Corso ABAP-SAP gratuito con stage: destinatari, requisiti e come iscriversi

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La GJordan, scuola di formazione SAP, offre una nuova opportunità per i giovani con la selezione di 15 risorse da inserire in un percorso formativo in ambito ABAP-SAP. Le risorse selezionate saranno inserite nella Business Unit Digital Trasformation di Protom (THE FIRST ITALIAN KTI COMPANY) sponsor del Programma.

Per gli studenti e per coloro che rientrano tra i requisiti indicati nell’articolo la partecipazione è gratuita. Il percorso di formazione è su basi tecniche e ha lo scopo di rendere i giovani autonomi e pronti a proporsi nel mondo del lavoro.

Al termine del corso Abap-Sap gratuito i candidati usciranno con il profilo ABAP SAP Consulting junior e saranno inseriti in progetti di consulenza a diretto contatto con i clienti.

“E’ una grande soddisfazione per il nostro team GJordan”. – dichiara Mattia Della Rossa, Ceo della Gauss Jordan. – “Abbiamo ufficializzato l’importante sinergia con il gruppo Protom. Per i giovani neolaureati è una grande opportunità seguire un corso gratuito con la reale possibilità di un inserimento nel mondo del lavoro”. “La Gjordan – conclude Della Rossa – è sempre in prima linea per giovani”.

Che cos’è ABAP SAP?

ABAP è un linguaggio di programmazione proprietario i cui diritti sono detenuti dalla società SAP AG, che lo ha sviluppato nel 1983.

Con l’avvento dell’ERP e la tecnologia client-server applicata a R/3, il linguaggio di programmazione si è evoluto. Perdendo la caratteristica di strumento per l’utente, si è arricchito di ulteriori istruzioni. Consente di interfacciarsi al linguaggio SQL dei maggiori database relazionali (RDBMS). In un sistema client-server, attraverso un protocollo proprietario si ha un’esposizione grafica delle videate e, nell’era Internet, l’esposizione nel WEB.

I giovani interessati a partecipare devono rispondere ai seguenti requisiti:

Laurea di 2° livello, con votazione a partire da 100/110, nelle seguenti discipline:

economico/finanziarie/aziendali

statistiche

matematiche/fisiche

ingegneristiche

laurea di 1° e 2° livello, con votazione a partire da 100/110, in discipline informatiche.

Età massima 29 anni.

Iter di selezione

E’ prevista una prima valutazione dei CV pervenuti. In seguito il candidato con i requisiti indicati dall’Azienda Protom, sarà contattato per le prove di selezione che consistono in:

Colloquio Conoscitivo/Motivazionale, orientati all’analisi del candidato su base professionale, compatibilità con la tipologia figura lavorativa in uscita dal corso, motivazione, professionalità, predisposizione all’utilizzo di strumenti IT ed il livello di conoscenza della lingua inglese;

Test online somministrato tramite collegamento meet;

Come iscriversi

Per gli interessati a partecipare al corso ABAP gratuito inviare il CV al seguente indirizzo mail info@formazionegjordan.com

Si consiglia, a coloro i quali sono intenzionati a partecipare, di iscriversi al centro per l’impiego della propria zona di residenza. Per lo svolgimento delle attività didattiche, sarà necessario essere muniti di un proprio PC portatile.

Durata del corso e svolgimento

La durata del corso è di un mese. L’inizio delle lezioni è previsto orientativamente per il 7 giugno 2021 e si svolgeranno da remoto su Piattaforma Elearning, suddivise in 20 giorni per un totale di 160 ore.

Sono previste classi con capienza massima di 15 persone selezionate.

Opportunità di stage

Gli allievi che raggiungeranno gli obiettivi didattici e formativi prefissati, già a metà percorso formativo avranno la possibilità di essere inseriti in stage con rimborso (500 euro mensili) della durata massima di 6 mesi.

Lavoro in azienda

E’ inoltre previsto anche l’inserimento aziendale con contratto di apprendistato, connesso ad un piano di carriera adeguato al curriculum e alle aspettative di ciascun dipendente.

Commenti

commenti