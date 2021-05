Christian Musella – Il primo influencer in Italia ed ex testimonial della Daniel Wellington

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Christian Musella è un nome molto conosciuto anche al di fuori dei social networks che conosciamo nella rete. Nato e cresciuto a Napoli, precisamente a Scampia, è diventato una vera icona italiana, ma anche estera per essere stato proclamato dalle agenzie di social media la prima persona ad aver cominciato ad intraprendere un percorso da influencer nel lontano 2013 in Italia, sponsorizzando un orologio delle primissime collezioni della Daniel Wellingotn e successivamente diventandone testimonial.



Christian Musella, da Scampia al successo mondiale

Christian Musella è noto al pubblico anche per essere stato testimonial della Daniel Wellington riuscendo ad ottenere attenzioni da parte di molti brand di fama nazionale ed internazionale, l’azienda svedese, ha subito riconosciuto un talento nel territorio italiano e affermandolo come testimonial della propria linea di orologi.

Ha lavorato anche per altre aziende internazionali come: Tom Hope, Paul Hewitt, Happysocks, Badoo, la famosa app di incontri e appuntamenti, riuscendo a farsi conoscere e catturare l’attenzione dei media.

Chi conosce Christian Musella associa sin da subito il quartiere Scampia, quartiere molto pronunciato e amato dal giovane influencer, speaker radiofonico e blogger.

Da come possiamo vedere, da Scampia arriva anche il bello di Napoli, e arrivano anche molte persone che cercano di portare in alto il nome di Scampia e rendere il posto sempre meno pericoloso agli occhi di tutti.

Christian Musella, da sempre cerca di far cambiare idea e pareri agli occhi delle persone al di fuori di questo contesto, e cerca di far vedere il lato buono e positivo di questo quartiere, in molte interviste ha spiegato che non è come anni fa, in cui si faceva tutto alla luce del giorno, ma che oggi, si vive una vita serena e piena di possibilità che questa terra può offrire.

Le prime fotografie di Musella avvengono proprio in alcuni posti di Scampia, dove tutto ebbe inizio, e sin da allora cercava di rendere al meglio questo posto mediante l’uso dei social network, oggi divenuto una vera icona positiva di questo quartiere di Napoli.

Christian Musella, un percorso da animatore turistico

Chi segue Christian Musella sui vari social networks, nota sin da subito il suo lavoro, ovvero quello dell’animatore turistico.

Ha molto a cuore questo lavoro perchè a detta di Musella gli da tanta vitalità e voglia di vivere;

In una delle tante interviste, afferma: “Lavoro in questo campo da molti anni cercando di imparare sempre di più anno dopo anno.

Ho potuto lavorare con persone molto valide e che aiutano in qualsiasi situazione.

E’ un lavoro che consiglio a tutti coloro che vogliano avere un futuro da attore, speaker radiofonico, dj, presentatore, e tutti questi lavori che hanno in comune la comunicazione.

E’ uno dei lavori più belli e sottovalutati al mondo e spero che questa mentalità cambi e anche in fretta.” Queste le parole di Musella ad una domanda riferita al suo lavoro, e con grande passione abbiamo potuto leggere la sua risposta piena di soddisfazione nel campo dell’animazione.

Christian Musella, un percorso da speaker radiofonico

Christian Musella ha anche un percorso da speaker radiofonico dove tutt’oggi si presta in questo lavoro, ai microfoni della radiovisione dove svolge l’attività da speaker, afferma: “Ho sempre amato il mio lavoro, sono partito da influencer in giovanissima età, diventando successivamente anche un blogger, un fotomodello, e oggi sono molto felice di dire di essere anche uno speaker radiofonico e spero davvero tanto di poter fare tanto in questo lavoro, siccome svolgo un lavoro da animatore turistico sia d’estate che d’inverno.

Cerco di far combaciare tutti i lavori che intraprendo tra loro e che abbiano in comune la voce e in particolar modo l’esprimersi alle persone.”

