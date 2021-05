Visite guidate, Erika Chiappinelli propone: Dal Petraio a Palazzo Mannajuolo: c’è chi scende e c’è chi sale

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

C’è chi scende e c’è chi sale, je ve porte pe’ ‘sti scale…

Domenica 16 maggio ore 17:00 in Via Cimarosa, Vomero, all’ingresso della funicolare di Chiaia.

Per raggiungere la città bassa, però, non utilizzeremo il trasporto a fune, ma scenderemo lungo le scale del Petraio. Una delle più spettacolari delle pedamentine di Napoli, il Petraio collega il quartiere Vomero al Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Chiesa di Santa Maria Apparente. Il nostro percorso prosegue lungo via San Carlo alle Mortelle, fino a raggiungere la chiesa omonima. Le rampe Brancaccio, infine, ci porteranno su Via Filangieri. Ammiriamo Palazzo Mannajuolo, gioiello dello stile liberty a Napoli, costruito all’inizio del ventesimo secolo su progetto di Giulio Ulisse Arata. L’itinerario si conclude in piazza dei Martiri, da dove potrete raggiungere in due minuti il lungomare, in tempo per il tramonto.

L’itinerario si svolgerà domenica 16 maggio alle ore 17, prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 maggio alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico di tutte le persone per le quali si vuole prenotare il tour.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

Mascherina obbligatoria. Per rispettare anche le norme anticontagio, sarà necessario mantenere il distanziamento. Per questo motivo, i posti sono limitati.

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Durata dell’evento: 2 ore circa

link dell’evento: https://fb.me/e/1iBazKjx0

