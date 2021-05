IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA A CASORIA DAL SINDACO BENE

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il Vicepresidente della Camera dei Deputati, l’On. Ettore Rosato, accompagnato dal Sindaco di Ercolano, l’Avv. Ciro Bonajuto e dall’ On Gennaro Migliore, ha incontrato l’Avv. Raffele Bene, Sindaco di Casoria (NA) e l’intera Amministrazione presso la Casa Comunale.

Una cordiale visita istituzionale, testimonianza di sensibilità e vicinanza, nel corso della quale sono stati affrontati diversi temi, tra cui le opportunità offerte al Mezzogiorno dal PNRR e che potranno condurre la quinta Città della Campania ad assumere un ruolo di guida dell’intera area metropolitana di Napoli.

L’Amministrazione Bene, sin dal primo momento, si è intestata la sfida del risanamento delle finanze dell’Ente, votando anche il dissesto ed è in fase di adozione del PUC, creando così le condizioni per poter sfruttare al meglio le opportunità di crescita derivanti dalla proficua interlocuzione con il Governo Nazionale e la Regione. “Il sindaco Raffaele Bene ha dimostrato più volte di essere un sindaco coraggioso – Ha dichiarato il Vicepresidente della Camera Ettore Rosato – soprattutto quando ha scelto di assumersi le responsabilità del risanamento e del rilancio di Casoria dichiarando il dissesto. Da parte nostra e delle istituzioni regionali e nazionali avrà tutta la vicinanza ed il supporto possibile perché siamo ben consapevoli di cosa vuol dire operare in trincea e le idee del sindaco Bene vanno sostenute con forza”

Molto soddisfatto il Sindaco Bene il quale ha dichiarato: <<Siamo onorati della presenza del Vicepresidente della Camera. Sono certo che grazie ad un rapporto che andrà sempre più a consolidarsi nel tempo, il cammino di crescita della nostra Città sarà più agevole e farà sì che Casoria possa tornare ad essere il Comune di riferimento di un’intera area territoriale. Siamo protagonisti di una filiera che pochi giorni fa ci ha visto firmare il PICS, un piano di investimento di dodici milioni di Euro, con il Governatore De Luca e oggi ci vede consolidare un proficuo rapporto con l’On. Rosato, una delle più alte e stimate cariche dello Stato.>

