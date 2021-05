Visite guidate, Street Art Tour Centro Storico E Università

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Continuano i tour culturali di Erika Chiappinelli

Venerdì 07 Maggio dalle ore 18:00 a Piazza Bellini

Appuntamento a Piazza Bellini, accanto alla statua del musicista Vincenzo Bellini. Andremo alla scoperta dei murales del centro antico: scopriamo street artist come Exit Enter, Blub, Trallallà e tanti altri.

Poi ci sposteremo verso la zona di Università e scopriremo le opere di Alice, Whatifier, Flase e altri.

Il tour si conclude nei pressi della chiesa di Santa Maria La Nova

POSTI LIMITATI!

AURICOLARI inclusi nella quota di partecipazione.

INFO E PRENOTAZIONI:

L’itinerario si svolgerà venerdì 7 maggio, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 5 maggio alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

Appuntamento alle ore 18 in piazza Bellini.

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

E’ obbligatorio indossare la mascherina

Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

link dell’evento: https://fb.me/e/29JUOAJDU

Commenti

commenti