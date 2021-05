COVID, LANGELLA(FIT CISL): BENE CENTRO VACCINALE EAV, ORA ANCHE PER PORTUALI E FERROVIERI

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Apprezzamento e soddisfazione da parte della Fit Cisl per l’allestimento di un centro vaccinale per i dipendenti dell’Eav nella sede di Porta Nolana. “Lo avevamo chiesto molte settimane fa tramite apposite lettere inviate al governatore Vincenzo De Luca, consapevoli dell’importanza della salute dei lavoratori del trasporto pubblico e degli utenti in questa fase così delicata – commenta il segretario generale della Fit Cisl, Alfonso Langella -. Ora ci auguriamo che si possa attrezzare un centro per le vaccinazioni anche alla Stazione marittima per i portuali e nella Stazione centrale per i ferrovieri: in questo modo l’intero comparto potrà garantire maggiore sicurezza sanitaria”.

Commenti

commenti