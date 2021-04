0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Tavola rotonda online dedicata alle opportunità per il mondo del Terzo settore e dell’imprenditorialità sociale del sud del nostro Paese

Venerdì 30 aprile dalle ore 11:00 alle 12:30 si terrà “STEP AHEAD: opportunità per il Terzo settore del Sud Italia“, tavola rotonda online dedicata alle opportunità per il mondo del Terzo settore e dell’imprenditorialità sociale del sud del nostro Paese.

L’incontro è promosso da Project Ahead con il coinvolgimento di protagonisti del fermento economico e sociale del Meridione.

Secondo i dati Istat, negli ultimi anni, la diffusione delle imprese sociali e delle organizzazioni di Terzo Settore al Sud è in aumento, sia per quanto riguarda il numero degli enti, sia delle persone impiegate; così come si moltiplicano le occasioni per operare attraverso ETS o altre forme di imprenditorialità a vocazione sociale in ambiti quali ad esempio la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, ambiente, riutilizzo dei beni sottratti alle mafie.

«La pandemia e la crisi conseguente», spiega Marco Traversi, CEO Project Ahead e direttore dell’incubatore sociale Dialogue Place, «hanno fatto emergere in modo ancora più marcato i problemi sociali del Mezzogiorno d’Italia, basti pensare all’esplosione del tasso di dispersione scolastica a causa della DaD o alla riduzione in povertà assoluta di centinaia di persone che avevano lavori precari o comunque non garantiti.

Il Terzo settore meridionale si deve dotare di competenze per sostenere il cambiamento in corso focalizzandosi soprattutto su quelle digitali, su quelle connesse con modalità di fundraising innovativo, con la capacità di approcciarsi alla valutazione d’impatto o ad una progettazione orientata all’impatto. Anche la riforma del Terzo settore che, faticosamente, inizia a dispiegare i suoi effetti richiede una capacità di cogliere le opportunità che oggi, a nostro avviso, buona parte del Terzo settore meridionale deve saper sviluppare; basti pensare alla co-progettazione o alla possibilità di raccogliere fondi con titoli di solidarietà o attraverso piattaforme di social lending».

Il Programma

11:00 Introduzione

Marco Musella – Economia Politica, Unina

11:10 Giro di tavolo:

Carlo Borgomeo – Fondazione con il Sud

Gaetano Giunta – Fondazione di Comunità di Messina

Palma Elena Silvestri – Consorzio La Rada

Elena Militello – Southworking-Lavorare dal Sud

Pino Aprile – Giornalista e scrittore

Antonio Imbrogno – Meridiana Italia

Modera Gianni Rinaldi

12:20 Sintesi e spunti per il Sud Italia: Marco Traversi – Project Ahead 12.30

Chiusura lavori Programma

Come favorire l’empowerment del Terzo Settore al Sud? Durante l’evento sarà presentato STEP AHEAD. Ri-formare il sociale, percorso formativo per l’empowerment dell’imprenditorialità sociale e del Terzo settore nel Sud Italia

Iscrizioni

www.pja2001..eu segreteria@pja2001.eu 081 412404 (anche whatsapp)

