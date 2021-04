Earth Day 2021, nasce “Nucleo Studio”: comunicazione ed eventi ad impatto zero

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il CEO Gio Setola: “Per salvare la terra serve anche creare lavoro nel rispetto e nella tutela dell’ambiente!”

Nella giornata mondiale della Terra 2021 vede la luce Nucleo Studio: agenzia di comunicazione ed eventi ad impatto zero, e che non si limita ad offrire servizi legati al digital marketing e all’organizzazione e realizzazione di eventi.

Un’impresa innovativa nata nel segno del rispetto e della tutela dell’ambiente composta da un team poliedrico, aperto al mondo e pronto ad accogliere nuove idee, e a creare rapporti di partnership strategici con persone, altre agenzie e non solo.

“Chi contatterà Nucleo non sarà un semplice cliente, ma entrerà a far parte di una famiglia lavorativa, creando una vera e propria sinergia tra agenzia e cliente- spiega Gio Setola, CEO dell’impresa- il nostro nucleo si divide in due comparti: creative studio per la parte di branding e comunicazione ed event studio per l’intrattenimento.

Per combattere la crisi e l’inquinamento globale, che ha ricadute forti anche nel sistema sociale, serve creare lavoro, per dare dignità e forza alle persone – conclude poi il CEO – questo è il vero antidoto alle difficoltà dettate da questo difficile momento storico!”

“Branding, design strategico, comunicazione digitale, social media marketing e la produzione, gestione e la realizzazione artistica di format d’intrattenimento per eventi sono il nostro pane quotidiano e non solo – sottolinea Marco Paliotti, creative director di Nucleo Studio– a breve realizzeremo in sede anche uno studio di registrazione audio/video per progetti di sound design e live streaming.

La pandemia non blocca la nascita di nuove imprese, ma anzi, stimola la creatività di giovani imprenditori che decidono di mettersi in gioco nonostante le notevoli difficoltà del periodo.

