Webinar “Bit Generation Digital Edition”

Venerdì 23 aprile, ore 17.00

Un confronto con esperti di industria culturale e creativa per analizzare le condizioni presenti e future del comparto in Campania

Giovani, innovazione e creatività.

L’industria culturale in Campania tra crisi e nuove sfide

M odera :

Lello Savonardo, docente di Comunicazione e culture giovanili, Università di Napoli Federico II

Intervengono :

Sergio Brancato, docente di Sociologia delle tecnologie culturali, Università di Napoli Federico II

Stefano Consiglio, docente di Modelli organizzativi per l’innovazione sociale e gestione delle persone; Università di Napoli Federico II

Maurizio Gemma, direttore Film Commission Regione Campania

Lele Nitti, event manager e CEO Ufficio K

Luciano Stella, fondatore della factory di produzione audiovisiva Mad Entertainment

Ferdinando Tozzi, presidente Campania Music Commission e giurista esperto di diritti di autore

L’evento sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook dell’Osservatorio Giovani. È possibile accedere cliccando sul seguente link: Osservatorio Giovani Fb.

Il settore dell’industria culturale e creativa sta risentendo più di ogni altro settore produttivo delle ricadute sociali ed economiche derivanti dall’emergenza pandemica tuttora in corso. Se in passato il settore in questione si caratterizzava per una certa frammentarietà delle iniziative di supporto, da un lato, e di promozione e innovazione, dall’altro, in questa fase esso sembra destinato a un’inesorabile deriva organizzativa causata proprio dallo sgretolarsi dei principali cardini di riferimento che proprio dalla pandemia sono stati travolti.

L’evento – che vedrà la partecipazione di un ricco parterre di esperti nei diversi ambiti di riferimento del settore culturale e creativo campano (ambito musicale, cinematografico, dei prodotti audiovisivi e dei beni culturali) – mira ad analizzare le attuali condizioni dell’industria culturale e creativa nel contesto regionale, focalizzandosi sulle conseguenze che il comparto ha registrato in seguito alla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale, ma anche a presentare le proposte e le opportunità di rilancio del settore, a partire innanzitutto dalla valorizzazione delle idee e della creatività dei giovani.

Bit Generation Digital Edition è un ciclo di seminari realizzato dall’Osservatorio Territoriale Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi Di Napoli Federico II nell’ambito delle attività dell’Osservatorio delle Politiche Giovanili della Regione Campania POR Campania FSE 2014/2020.

