Storie di imprese a Napoli: Paggio Toys compie 40 anni

La storica azienda partenopea festeggia il compleanno innovando il fenomeno delle scatole da regalo.

Paggio Toys lo storico marchio partenopeo che produce giochi e giocattoli per bambini compie 40 anni.

Indimenticabile il jingle: “È un prodotto Linea Paggio” con i suoi giocattoli: Pupetta, Maggiolì, Paggiolotto, Percival il genio Robot, Play in Family e tanti altri che hanno accompagnato milioni di bambini durante interi pomeriggi di divertimento.

Paggio Toys rappresenta un brand di eccellenza nel panorama della produzione di giocattoli in Campania e in tutto il Paese, proponendo sempre prodotti di estrema qualità per i suoi piccoli clienti.

Un’azienda che è andata avanti anche durante il covid-19 e che ha avuto il coraggio di sperimentare, regalando tanti sorrisi ai più piccoli.

Lo storico brand Made in Naples, in occasione del proprio genetliaco, sceglie di puntare sul fenomeno delle scatole da regalo, investendo in innovazione e garantendo la spedizione di quest’ultime direttamente nelle case dei bimbi, in un mondo in cui sono sempre più frequenti gli acquisti online.

Un nuovo box personalizzato e a misura di piccolo cliente, contenente varie sorprese al suo interno, è la novità di questo 2021.

Il prodotto ha già riscosso un grande successo, grazie alle notevoli richieste ottenute durante il periodo pasquale, ed è gettonatissimo anche attualmente negli store dell’azienda: nei quartieri Arenaccia e Fuorigrotta a Napoli, a Nola e Casavatore in provincia, e anche online sul sito dell’azienda.

