STEP AHEAD: opportunità per il Terzo settore del Sud Italia

Aperte le iscrizioni per il percorso formativo per l’empowerment dell’imprenditorialità sociale e del Terzo settore nel Sud Italia

Conferenza Stampa 30 aprile ore 11:00 Tavola rotonda online con Carlo Borgomeo e Marco Musella

Sono aperte le iscrizioni per STEP AHEAD. Ri-formare il sociale, il percorso formativo per l’empowerment dell’imprenditorialità sociale e del Terzo settore nel Sud Italia.

Negli ultimi anni è stato registrato un incremento delle imprese sociali e delle organizzazioni di Terzo settore nel Sud Italia. Ma questo straordinario fermento e l’elevata creatività che lo caratterizza, tipica del Sud, rischiano di andare sprecati se enti e professionisti che operano in questi ambiti non mettono a punto gli strumenti giusti per rendere le proprie strutture solide, sostenibili, capaci di generare reddito ed occupazione. Da qui nasce STEP AHEAD. Ri-formare il sociale, il percorso formativo per l’empowerment dell’imprenditorialità sociale e del Terzo settore nel Sud Italia, basato sulla condivisione delle conoscenze e competenze necessarie a perseguire l’innovazione continua nel sociale.

Il percorso, ideato da Project Ahead, è articolato in 4 moduli di 8 ore ciascuno, che si svolgeranno online dal 10 maggio al 14 luglio 2021 tutti i lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 19:00

Carte e Scartoffie: come sopravvivere alla Riforma del Terzo settore

Ready, Set, GO! Next non profit Generation EU

Se l’acqua è poca… : le opportunità del Fundraising

Video Virali e comunicazione social

STEP AHEAD. Ri-formare il sociale si rivolge a dipendenti, volontari, dirigenti di organizzazioni del Terzo settore e dell’imprenditorialità sociale; ma anche a giovani laureati, liberi professionisti e policy maker che vogliono saperne di più ed impiegare le proprie competenze a servizio dell’economia sociale e del benessere collettivo.

Il percorso formativo consente, alla luce della Riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, di rendere gli operatori delle organizzazioni dell’economia sociale capaci di comprendere meglio gli iter burocratici della Riforma stessa, di acquisire competenze manageriali, strategico-finanziarie, fiscali, digitali.

I moduli sono pensati in maniera specifica per il settore non profit del Sud Italia.

Per informazioni /www.pja2001.eu o scrivere a segreteria@pja2001.eu o chiamare 081 412404

Il progetto verrà ampiamente illustrato nel corso delle Conferenza Stampa prevista

Venerdì 30 aprile dalle ore 11:00

STEP AHEAD: opportunità per il Terzo settore del Sud Italia, tavola rotonda online dedicata alle opportunità per il mondo del Terzo settore e dell’imprenditorialità sociale del sud del nostro Paese.

Focus principale sarà: Come favorire l’empowerment del Terzo Settore al Sud?

L’incontro è promosso da Project Ahead con il coinvolgimento di protagonisti del fermento economico e sociale del Meridione. Presenti illustre personalità del settore:

Marco Musella – Ordinario Economia politica Unina, Carlo Borgomeo – Fondazione con il Sud,

Gaetano Giunta – Fondazione di Comunità di Messina, Palma Elena Silvestri – Consorzio La Rada,

Elena Militello – Southworking Lavorare dal Sud, Pino Aprile – Giornalista e scrittore,

Antonio Imbrogno – Meridiana Italia, Marco Traversi – Project Ahead.

Modera il giornalista Gianni Rinaldi.

Iscrizione alla tavola rotonda online via Zoom Appuntamento su Zoom.

