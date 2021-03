ORDINE MEDICI CASERTA LA PRESIDENTE BOTTIGLIERI ELETTA NEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DELLA FNOMCEO

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dal 27 al 29 marzo si sono svolte in modalità mista, telematica ed elettronica, le elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) della FNOMCEO (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri). È stato confermato lo stesso esecutivo con Filippo Anelli come presidente FNOMCEO, mentre Raffaele Iandolo rimarrà alla guida della CAO (Commissione Albo Odontoiatri nazionale).

Nel Collegio dei Revisori è stata eletta anche la presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta Maria Erminia Bottiglieri. La sua dichiarazione: «È per me un grande onore e piacere poter rivestire questa carica. Nello scorso triennio avevo l’incarico di referente dell’Area Strategica della Professione che mi aveva dato la possibilità di partecipare alle attività della Federazione. Questa è una carica elettiva che mi dà grande responsabilità, ma è una nuova sfida che affronterò con la mia solita passione e determinazione. Sono gratificata da questa carica perché rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto a livello provinciale e nazionale. È un successo di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Caserta ed è un modo per ringraziare i nostri medici ancora impegnati a combattere la pandemia. Certamente non sarà facile ma non voglio né posso deludere chi ha riposto fiducia in me. Non è un traguardo ma una nuova partenza… Avanti tutta».

Commenti

commenti