Torna il Contest per le start up “Dall’idea all’impresa green”

Innovare per creare posti di lavoro contro la crisi Covid, questo sembra essere il must dei nostri tempi.

Ad analizzare la situazione è il report trimestrale del ministero dello Sviluppo Economico, di Unioncamere e di InfoCamere. La creatività imprenditoriale e l’ideazione di start up restano l’antidoto nell’emergenza Covid.

Su questa convinzione prende il via l’iniziativa di SeedUp, che malgrado i tempi ha organizzato al suo annuale contest “Dall’idea all’impresa green”.

Tutto pronto per il 1 Aprile 2021 per la 4° edizione della manifestazione dedicata alle startup green

Il contest si afferma come pioniere in uno scenario nazionale sempre più attento a tematiche come la sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi nel settore della green/circular economy, diffondere una cultura imprenditoriale etica ed attenta all’ambiente esterno e di sviluppare una maggiore cooperazione tra imprese consolidate, investitori istituzionali/privati e il mondo delle startup.

Ai partecipanti è offerta l’occasione di vincere un premio del valore di 10.000 euro.

La candidatura potrà essere presentata a partire dal 1 Aprile fino al 15 di Maggio, tramite l’apposita sezione presente sul sito SeedUp.it.

SeedUp è un acceleratore di idee che opera per favorire la nascita nonché lo sviluppo di startup innovative. Fondata nel 2015 da giovani imprenditori, professionisti universitari e società operanti nel settore della consulenza finanziaria.

La società, attraverso il programma di accelerazione, offre assistenza per affrontare in modo professionale tutte le incombenze organizzative, operative e strategiche che si possono manifestare in una startup; inoltre rappresenta un’opportunità per entrare in maniera veloce e competitiva nel mercato di riferimento. Per questo motivo anche quest’anno SeedUp ha lanciato un contest in tutta Italia.

La candidatura può essere inoltrata tramite l’apposita sezione presente sul sito SeedUp.it seguendo la procedura presente all’interno della sezione «Partecipa al contest»

La giuria, composta da partners, sponsors ed il team di SeedUp, selezionerà le 5 startup finaliste entro i primi di Giugno; queste ultime si “scontreranno” in una elevator pitch competition prevista nella seconda decade di Giugno (data e luogo da definire).

Il vincitore si aggiudicherà un “micro-seed” del valore di 10.000 euro(cash/service) che darà avvio ad un percorso di pre-accelerazione con SeedUp.

