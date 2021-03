Ottaviano, chiesto finanziamento per percorso podistico

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il Comune di Ottaviano ha chiesto un finanziamento 200mila euro nell’ambito del Gal Vesuvio Verde (PSR Campania 2014/20, misura 19) per la realizzazione di un percorso podistico in via Lucci, via Doria, via San Domenico, via Palizzi e relativi incroci.

Spiegano il sindaco Luca Capasso e l’assessore allo sport Biagio Simonetti: «Andremo a riqualificare una zona che è già da anni meta di podisti con l’allargamento dei marciapiedi, una nuova segnaletica pensata proprio per chi corre, i cordoli, una nuova pavimentazione e le gemme rifrangenti (i cosiddetti “occhi di gatto”). Insomma, sarà uno spazio tutto nuovo, molto più fruibile e sicuro. È un progetto che rientra nelle azioni di valorizzazione delle attività sportive: è il futuro dopo l’emergenza, quello al quale abbiamo il dovere di guardare con fiducia».

