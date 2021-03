INVERNO2030: parte da Napoli la challenge sul cambiamento climatico

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Sarà lanciata venerdì 12 marzo la campagna social #Inverno2030 insieme all’omonima challenge per sensibilizzare sul cambiamento climatico che sta causando fenomeni meteorologici sempre più estremi e danni ambientali irreparabili. Creata da un gruppo di studenti napoletani “climaticamente consapevoli” aderenti a varie associazioni ambientaliste del territorio invita a partecipare cittadini e associazioni.

Ideata da Robin Donadio, volontario di Legambiente Campi Flegrei, a cura della fotografa Caterina Pandolfi, la campagna #Inverno2030 vede un gruppo di ragazzi e ragazze aderenti a varie associazioni ambientaliste (Alessandro Scalella, Chiara Guarino, Emanuele Morghen, Sara Miranda e Robin Donadio) interpretare in costume un anomalo quanto preoccupante Inverno 2030.

Ad aver già sposato il progetto di sensibilizzazione: Fridays For Future Napoli, Legambiente Volontariato Campi Flegrei, Legambiente Napoli – La Gabbianella e il Gatto, Legambiente – Woodwardia e PuteColi e Tuenda – Area Flegrea.

Contestualmente alla campagna partirà l’omonima challenge #Inverno2030 nella quale i follower delle associazioni e i cittadini “climaticamente consapevoli” potranno mostrare la propria visione dell’Inverno 2030 attraverso foto, video o creazioni grafiche nei propri post e nelle proprie storie.

“Non è un caso che la challenge parta al termine di un inverno spaventosamente estremo – spiega Robin Donadio, studente alla magistrale in cooperazione internazionale italo inglese – tra temperature di 26 gradi a Palermo, le inondazioni del lungomare napoletano e il congelamento del Texas attribuibili al riscaldamento dell’artico. La finalità del progetto è quella di attivare la partecipazione e responsabilizzazione dei singoli attraverso un metodo coinvolgente, che punti al coinvolgimento della creatività individuale tipico di Instagram, facendo riflettere su dati innegabili come quelli del REPORT IPCC2018 secondo il quale rimarrebbero poco più di 9 anni per creare una infrastruttura necessaria per prevenire il sovra riscaldamento del pianeta e conseguenze mortali per milioni e milioni di persone, tra emigrazioni di massa e incapacità di ottenere risorse vitali”.

#Inverno2030 parte venerdì 12 marzo 2021.

Come partecipare alla campagna/challenge: Si possono postare foto, video o creazioni grafiche sul cambiamento climatico nei propri post e nelle proprie storie sui social fb e Instagram con l’hashtag #Inverno2030.

Come funziona la campagna: tutte le creazioni con #Inverno2030 saranno pubblicate sulle pagine delle associazioni aderenti.

Cosa si vince: il creativo che avrà realizzato la grafica/foto/video più efficace e originale vincerà un baobab comprato dai promotori tramite l’associazione Treedom e piantumato in Kenia che avrà il nome del vincitore.

Commenti

commenti