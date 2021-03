Un brano a sostegno della campagna vaccinale

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Accorato l’appello al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca da parte dei giovani artisti della Valle di Suessola. “Caro Presidente De Luca, anche se con strumenti diversi, abbiamo lo stesso obiettivo: combattere il covid-19. Abbiamo pensato di farlo con una canzone come inno di liberazione, di rinascita, di speranza! Noi crediamo che che l’unica salvezza sia il VACCINO”. Questo il messaggio lanciato per sensibilizzare la campagna di vaccinazione. Il supporto vuole essere dato attraverso un brano che è un inno alla libertà, per dare speranza, soprattutto ai giovani e ai bambini, colpiti da questa pandemia sia dal punto di vista sanitario che psicologico. Oltre a combattere questo virus che si è insinuato nelle vite di tutti noi, bisogna combattere la solitudine che ha portato a distanziare i rapporti umani.

“Se possibile, vorremmo collaborare per diffondere sempre più questo messaggio facendo diventare questo brano un inno alla libertà”. Concludono gli artisti. La libertà è un abbraccio, recita il titolo della canzone, qui si racchiude un significato ricco di speranza e voglia di rinascere.

‘A LIBERTÀ E N’ABBRACCIO

Dottore Stefano Piccolo

Daniele Dogali

Michele Cupito

SUSY Piccolo

Nicola Legato

