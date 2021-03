Bombe a Somma Vesuviana, Celestino Allocca: “Cittadini onesti non abbassino la testa”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“A Somma Vesuviana continuano a verificarsi episodi estremamente gravi. La verità giudiziaria su questi fatti dovrà scoprirla la magistratura, insieme alle forze dell’ordine. Ma nel rappresentare l’opposizione io, come uomo libero e semplice cittadino, non posso restare in silenzio”. Così Celestino Allocca, già candidato sindaco a Somma Vesuviana e attualmente consigliere comunale di opposizione, commenta sui social l’ennesimo atto intimidatorio avvenuto a Somma Vesuviana.

Continua Allocca: “Ho già chiesto, insieme ad altri colleghi consiglieri, che il Sindaco Salvatore Di Sarno riferisca in Consiglio comunale il più presto possibile. A Somma Vesuviana, città libera e democratica, deve esserci la libertà di fare politica senza condizionamenti. E se tale libertà non c’è, non possiamo fare finta di niente”.

Celestino Allocca, poi, lancia un appello ai “cittadini onesti di Somma Vesuviana” e spiega: “Sono la stragrande maggioranza, a loro dico: non abbassiamo la testa, non molliamo e, soprattutto, non restiamo in silenzio. Questa non è la città delle bombe”.

Commenti

commenti