Flora Beneduce nominata Consigliere del Presidente della Regione Campania De Luca per la sanità con delega sulle azioni della medicina territoriale nel campo dei disturbi nel comportamento alimentare e malattie metaboliche delle nuove generazioni.

Napoli, 3 Marzo 2021 – “Ringrazio il Presidente De Luca per la fiducia che mi ha accordato – ha dichiarato la dott.ssa Flora Beneduce, Primario Medico degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina”. “Metto a servizio della sanità campana la mia lunga esperienza professionale nel campo della diabetologia e delle malattie metaboliche – ha continuato la Beneduce – implementando la medicina territoriale in un campo particolarmente delicato che richiede approcci e cure multidisciplinari”. “Nella scorsa legislatura ho presentato una proposta di legge per la prevenzione e contrasto dei DCA attraverso la costruzione di una rete di prevenzione e con l’istituzione del Codice Lilla in Pronto Soccorso al fine di garantire un percorso diagnostico/terapeutico appropriato per chi soffre di questi disturbi. Continuerò il mio impegno a fianco dei pazienti e delle loro famiglie”. “La pandemia ha amplificato i disturbi del comportamento alimentare – ha evidenziato Flora Beneduce – colpendo soprattutto i giovani esposti a stress emotivo dovuto all’isolamento forzato che spesso si traduce in stress alimentare”. “Dobbiamo rafforzare la medicina territoriale per intercettare in tempi brevi i pazienti fin dalle prime fasi dei disturbi alimentari e delle malattie metaboliche. Incentrerò tutte le azioni per far si che l’ospedalizzazione non debba essere l’unica strada per la guarigione – ha concluso la Beneduce – su questo punto sono fermamente convinta ed attiverò da subito tutte le azioni necessarie”.