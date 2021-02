PASSIONI SENZA FINE, 10 ANNI DEL RADIODRAMMA CHE SPOPOLA SU INTERNET

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

IDEATO DA GIUSEPPE COSSENTINO E’ UN SUCCESSO ED E’ UNA DELLE SERIE PIU’ LONGEVE PRESENTI IN RETE

Il 28 Febbraio 2021, ‘Passioni senza fine ‘, il radiodramma, compie dieci anni, diventando una delle webserie piu’ longeve d’Italia tra le fiction e prodotti per internet. Tra tradizione e innovazione l’autentico e puro radiodramma ideato, diretto e prodotto da Giuseppe Cossentino ha raggiunto negli anni degli ascolti altissimi con punte di 21 mila ascoltatori a puntata. ”Siamo un’ autentica fabbrica della serialità – spiega l’ideatore dello sceneggiato Cossentino – si scrive l’idea, poi il soggetto, arrivando alla sceneggiatura, a quel punto si passa il materiale agli attori e doppiatori scelti dal casting e si registra il tutto ai microfoni delle sale di incisione o delle loro home studio, creando amori, drammi e sentimenti senza tempo solo con la pura voce, una magia”.

Il 28 febbraio 2021 “Passioni Senza fine” spegne 10 candeline. Era infatti il lontano 28 febbraio 2011 quando la fiction, la più longeva tra quelle italiane, la prima interamente prodotta sul web nel nostro Paese, ha debuttato su Youtube e internet , conquistando ben presto un pubblico sempre più vasto e affezionato.

Con oltre 150 puntate all’attivo, la soap ambientata a Napoli ha raccontato negli anni le vicende delle famiglie De Santis e Marasco , imprenditori napoletani farmaceutici residenti nel quartiere in del Vomero. Da qui, però, l’orizzonte si è allargato offrendo storie che vanno al di là dei semplici intrighi amorosi, dando spazio anche a fatti di cronaca e toccando delicati temi sociali, quali lo stupro, la prostituzione, l’omofobia, il terrorismo, la pedofilia, la violenza domestica e tanto altro ancora.

In 10 anni di messa in onda sono stati tanti i personaggi coinvolti nella narrazione: alcuni, come Maria Rosaria Virgili , attrice di teatro, cinema e televisione, voce dei mitici Radiodrammi Rai, anni 80 “ Matilde” e “Andrea” nel ruolo dell’iconica Ginevra De Santis è diventata una delle poche attrici piu’ longeve del serial prestando la sua voce dall’anno 2011 al 2018 entrando nel cuore degli ascoltatori.

Ma sono tante le guest star che sono passate ai microfoni dello sceneggiato diventato un fenomeno di costume: Lorenzo Patanè, Emanuela Tittocchia, Marco Cassini, Fabio Mazzari, Ivan Boragine, Noemi Gherrero, Guia Jelo, Giovanni Caso, Patrizio Pelizzi, Massimo Ferroni D’Andrea, Nunzio Bellino, Antonio Buonanno, Fabio Massimo Bonini, Anna Calemme.

Tra le nuove attrici da tenere d’occhio c’è sicuramente Eleonora Lentini, in quanto la serie negli anni è stata fucina e scoperta di nuovi talenti. La giovane attrice da due anni presta la sua voce alla nuova eroina romantica, dello sceneggiato Irene Coppeta.

La serie negli anni ha vinto tanti premi tra cui l’Oscar del web, i Rome Web Awards come miglior web soap, miglior sceneggiatura drammatica ed ha permesso a Giuseppe Cossentino di essere premiato anche dall’Accademia Internazionale Partenopea Federico II in qualità di sceneggiatore e regista che porta Napoli e la cultura italiana nel mondo attraverso il suo lavoro ed arte di qualità.

Area degli allegati

Commenti

commenti