A Pozzuoli sta succedendo “qualcosa di strano” nel comparto funebre: “Si faccia chiarezza”

La denuncia dell’avvocato Francesco Cinque: “Dopo la segnalazione di una ditta EFI di comportamenti irregolari, sono comparse affissioni anonime in città”

Affissioni funebri “anonime”, che non riportano ossia il nome della ditta esecutrice, sono comparse negli scorsi giorni a Pozzuoli. Una situazione assolutamente inedita e che al contempo lascia non poco perplessi i delegati campani di EFI, Eccellenza Funeraria Italiana (sindacato di categoria).

A spiegare il perché è l’avvocato Francesco Cinque: “Qualche mese fa, a nome di una delle aziende iscritte al sindacato, abbiamo inviato una segnalazione alle autorità competenti per comportamento scorretto nelle affissioni mortuarie sugli spazi designati, dopo aver notato a più riprese che c’era un’impresa funebre che copriva gli annunci mortuari dei concorrenti. Sappiamo che da quella segnalazione ad oggi sono scattati controlli a tappeto per tutti, e anche sospensioni dal servizio”.

“Immediatamente dopo ciò – spiega Cinque – sono comparsi annunci mortuari in forma anonima, che non riportano riconoscibili estremi della ditta esecutrice. Un comportamento sicuramente inusuale che desta in noi più di qualche perplessità”.

“Per questo chiediamo – conclude Cinque – che chi è chiamato a vigilare approfondisca immediatamente quanto sta accadendo e chiarisca se c’è il rischio che qualcuno stia inquinando il mercato delle onoranze funebri che purtroppo in questa Regione già non gode di eccellente fama”.

