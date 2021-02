APRILE il nuovo singolo di Modestino

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dopo i 20mila ascolti Spotify di questo esordio romantico,

online dalle 15 di martedì 16 febbraio 2021 il videoclip di APRILE

primo singolo del giovane songwriter napoletano Modestino.

Da Napoli, con la neve addosso.

Regia di Raffaele Aquilante per Mr. Few | una produzione di Mauro Romano

www.youtube.com/watch?v=TS06YRlo0jw&feature=youtu.be

Il tenero, giocoso, rabbioso corteggiamento|isolamento di due innamorati è l’ebbrezza di Aprile, il singolo di debutto del cantautore Modestino. Da Napoli, con la neve addosso, il diciottenne musicista porta in dono una serenata soul/pop con dosi di elettronica per raccontare con immediatezza, e senza superficialità, la vita reale e sognata. E nella clip diretta da Raffaele Aquilante lo scenario stesso vive nel binomio trasparente gelo/passione.

Alberto Casaburi – questo è il vero nome dell’artista originario di Casandrino – crede nelle evoluzioni della poesia in musica e con il supporto del produttore Mauro Romano – già leader di progetti quali Aldolà Chivalà, musicista in band cult come i Bisca e sapiente producer – ha realizzato questa ballad che trova la sua perfetta ambientazione nel bianco immacolato dell’inverno. Poi chiunque, prima o tardi, invoca la resurrezione di primavera.

Aprile è in arrivo, sulla nostra pelle e nelle nostre orecchie. E Modestino è portavoce di questo desiderio collettivo. Accanto a lui, l’attrice Josepha Pangia. Per un cin cin all’amore trovato d’incanto. Un cin cin all’amore smarrito perché Aprile è una canzone soave e fatale con cui ti puoi strozzare. Il singolo è online dal 29 gennaio e grazie al passaparola ha già sfiorato i 20mila ascolti sulla piattaforma digitale Spotify: https://open.spotify.com/album/4xxbhSFL1O1VB7I0WCnrq2?highlight=spotify:track:74uQ2o5ZFF06UhbtwUkkjP

Location videoclip Aprile: Bocca della Selva | baita: ZeroZeroLab (Cusano Mutri).

