Safe Tga, domani conferenza di presentazione dei dati del progetto

Domani 16 febbraio 2021 alle ore 12 si terrà la conferenza stampa per la chiusura del progetto “Safe Tga”, dedicato a curiosi, allevatori e studiosi che hanno monitorato alcune delle razze autoctone presenti in Regione Campania che rischiano l’estinzione: Capre Cilentana, Ovino bagnolese, Ovino Laticauda e Suino Casertano.

L’evento si svolgerà in videoconferenza su Zoom, decisione assunta in ottemperanza ai vari dpcm sulla pandemia da Covid-19 in corso da più di un anno.

All’evento prenderanno parte, fra gli altri, il professore Vincenzo Peretti del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’agronomo Giuseppe Russo presidente dell’Associazione Agricoltori per l’Ambiente ed Emanuele D’Anza, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il progetto è inquadrato nell’ambito della sottomisura 16.5 – Tipologia d’intervento 16.5.1 – Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso.

Il gruppo di lavoro ha evidenziato criticità e tempistiche d’intervento sulle razze interessate, si è basato sull’osservazione in loco degli animali attraverso visite continue alle strutture che li ospitano. Dati, temi e problematiche sono emersi anche da una serie di seminari messi a punto per discutere delle criticità emerse nei territori direttamente interessati.

Studenti, giornalisti, addetti ai lavori ed appassionati possono seguire i lavori collegandosi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/81878372169?pwd=dit6Y3lncmNCTmRaRklDYUNEbEhOZz09

ID riunione: 818 7837 2169

Passcode: 951678



