CTP, FIT CISL: NO A SPOT ELETTORALI, AZIENDA MANTENGA IMPEGNI

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Riunione in Città Metropolitana su Ctp, durante l’incontro i dirigenti di Fit Cisl il coordinatore tpl e aggiunto Ezio Monetta Ciro Montella hanno evidenziato la necessità di avviare provvedimenti immediati per garantire gli elementi essenziali per il funzionamento della società CTP quali carburanti, contratto le pulizie (sanificazioni), le assicurazioni dei veicoli, la manutenzione etc., elementi non accessori ai servizi che dovrebbero essere offerti alla collettività da CTP. “Come Fit Cisl e Faisa Cisal speriamo che le dichiarazioni fatte non siano l’ennesimo spot elettorale, e che le parole dette si traducano in fatti concreti e permettano nell’immediato il pagamento delle prestazioni effettuate ai lavoratori e a regime la continuità ed il necessario rilancio aziendale. La società vanta dei crediti per l’indicizzazione dei corrispettivi, cifre inserite nel bilancio della Città Metropolitana che ha dichiarato di aver avviato le necessarie procedure per il pagamento; come OOSS ci auspichiamo che queste vengano davvero predisposte e che arrivino nei tempi utili per la tutela aziendale. E’ stato ricordato all’Ente che entro il 18 febbraio, per garantire l’avvio del Concordato, bisogna versare 30.000 euro al Tribunale di Napoli Nord, diversamente la Procedura sarà di fatto annullata e il Fallimento aziendale acclarato. L’ente Metropolitano si è reso disponibile, superato il problema delle retribuzioni di Gennaio, ad essere interlocutore attivo della gestione aziendale di CTP. La Fit Cisl e la Faisa Cisal esprimono forti perplessità per quanto affermato dai dirigenti della Città Metropolitana di Napoli in virtù anche della Procedura di Concordato Preventivo in atto a cui bisogna dar conto per ogni eventuale movimentazione economica gestionale”, recita una nota.

Commenti

commenti