Caruso: “Ci sono questioni non più rinviabili per il futuro del nostro Paese: lavoro per i giovani, tutela ambientale, innovazione tecnologica, partecipazione giovanile e attenzione per le aree marginali”

Napoli 11/02/2021 – in una nota indirizzata al Presidente incaricato Prof. Mario Draghi, Giuseppe Caruso, già Presidente del Forum Regionale dei Giovani della Campania – organismo interistituzionale di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali, istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale della Campania –, ha sottolineato alcune tematiche da inserire nell’agenda di governo e che ci si augura saranno al centro delle programmazione dei prossimi anni, a partire dall’emorragia dello spopolamento delle nostre terre.

“Le nuove generazioni stanno già pagando un prezzo altissimo a causa della crisi pandemica, afferma Giuseppe Caruso . Il nuovo Governo non potrà fare a meno di mettere in campo azioni rapide per lo sviluppo del Paese, partendo da chi il Paese lo porterà avanti nei prossimi anni. Indispensabili sono le politiche occupazionali e socio economiche, ma diventa determinante porre in essere, anche all’interno del Recovery Plan, alcune azioni che meriterebbero una valorizzazione specifica: le politiche ambientali, le politiche in favore dei giovani e le politiche per le aree interne. Questi temi sono già stati messi al centro del dibattito politico, ma credo sia giunto il momento di agire concretamente attraverso una filiera istituzionale che parta dal governo centrale fino ad arrivare ai decisori locali.”

