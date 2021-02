La Scuola Bruniana organizza l’Agorà dei Praticanti

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Iniziativa rivolta ai più giovani

La Scuola Bruniana organizza per i praticanti avvocato un ciclo di incontri per un “percorso formativo integrato”, denominato “l’Agorà dei praticanti avvocati”. Si tratta di un ciclo di incontri – per ora virtuali ma pensati per i giovani che si affacciano alla professione forense – con cadenza settimanale, ogni venerdì, a partire dal 5 febbraio.

Ai praticanti avvocati, raggiunti in modalità on line, e in presenza non appena sarà possibile, verrà presentata una rassegna critica delle novità giurisprudenziali; gli aspetti pratici relativi alle udienze civili, penali, amministrative e tributarie; la redazione guidata di atti e pareri e le norme deontologiche.

“L’obiettivo dell’Agorà è quello di creare un luogo di incontro e confronto tra gli operatori della Giustizia ed i praticanti avvocati che, al di là dell’insostituibile rapporto con i domini, e non soltanto in previsione degli esami per l’abilitazione alla professione, possa favorirne la formazione e la crescita professionale”, spiega il direttore della Scuola Bruniana, avvocato Vincenzo Salvati.

