PALLAVOLO Luvo Barattoli Arzano subito protagonista ad Isernia MEDIA ARZANO VOLLEY

LUVO BARATTOLI ARZANO, PROTAGONISTA AD ISERNIA

Parte con il piede giusto il giovane team di Antonio Piscopo

EUROPEA 92 ISERNIA 0

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

(18-25; 21-15; 18-25)

Europea ’92 Isernia: Zanolla 6, De Luca, Bernava, Galuppi (L), Carrisi 5, Piarulli 6, Giudici 15, Chiesa 3. Non entrate: Pellecchia, Vozzolo, Boffa, Amaturo. All. Montemurro

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 11, Piscopo V. (L), Passante 10, Aquino 10, Michelini 6, Palmese 12, Postiglione 9. Non entrate: Piscopo F. Suero, Silvestro, Panacea, Fusco, Putignano. All. Piscopo

Note. Durata set: 22′; 25′; 22′

Isernia Battute sbagliate: 5, Aces 0, Muri punto: 4

Arzano: Battute sbagliate 10, Aces: 6; Muri punto: 9

Arbitri: De Orchi e Battisti

ISERNIA – Esordio positivo per la Luvo Barattoli Arzano che impressiona in casa della quotata Europea 91 Isernia e conquista in trasferta la prima vittoria nel campionato di serie B1 femminile 2021.

La squadra di Antonio Piscopo ha dimostrato di essere padrona dell’incontro fin dalle prime battute, prendendo il vantaggio sul 2-6 e dimostrando di volere fare bene. “Il risultato non è importante -spiega il tecnico a fine partita- quello che conta è ritornare a giocare una partita di pallavolo. Le ragazze avevano voglia di giocare e dopo la grande emozione iniziale hanno anche giocato bene riuscendo a condurre in porto il miglior risultato possibile. Continuiamo a lavorare perché quello che ci interessa è crescere”.

Bene i volti nuovi. Palmese e De Siano sono state fra le protagoniste della prima frazione che si è concluso con il punteggio di 18-25. Hanno chiuso in doppia cifra anche Passante e Aquino.

Sul lato molisano Zanolla non riesce a fare la differenza mentre Giudici (15 punti) ha fatto il possibile per tarpare le ali alle giovani di Antonio Piscopo.

Anche nel secondo la Luvo Barattoli Arzano dimostra di essere una squadra di qualità. A differenza della prima frazione l’Europea 92 registra un po’ la ricezione e riesce a tenersi in partita per larghi tratti. Nella parte decisiva del match ci pensa Palmese a portare il punteggio sul 21-23 prima di chiudere definitivamente i conti.

Arzano vola anche nel terzo set (8-13), coach Montemurro non può fare altro che giocare le ultime carte affidandosi ai time out (10-15). Con Passante in battuta le ospiti avanzano verso la vittoria (14-19).

Nella parte finale la Luvo Barattoli Arzano passa praticamente da tutte le posizioni. Postiglione blocca a muro le residue speranze delle molisane. Bene anche la palleggiatrice Michelini: suo l’aces del 15-20.

C’è anche il tempo per un dubbio su di un attacco 16-23: giudicato fuori dai direttori di gara. Palmese mette tutti a tacere e porta il punteggio a 24 aprendo la serie dei match-ball.

Chiude Palmese (miglior realizzatrice arzanese del match con 12 punti) dopo uno scambio interminabile che vince meritatamente con il punteggio di 18-25.

Soddisfatto anche il presidente Raffaele Piscopo che ha seguito la squadra in questa prima gara dopo quasi un anno di stop forzato: “Complimenti a tutta la squadra, le ragazze avevano una grande voglia di fare bene e lo hanno dimostrato in campo”.

