Perrella (IV Municipalità): “Sull’ex ospedale Pace demagogia e falsità. Strumentalmente attaccato per decisioni non mie”

“La chiusura dell’ex ospedale Pace è stata decisa solo dal Direttore della Municipalità Pasquale Del Gaudio, nella sua veste di datore di lavoro e responsabile amministrativo municipale, a seguito di un’ispezione con conseguente diffida dell’Asl per la mancanza della certificazione di conformità agli impianti.

Non condivido il provvedimento drastico di chiusura ma parliamo di una decisione di tipo tecnico, dovuta ad un oggettiva situazione di impasse burocratica e non di una decisione politica del sottoscritto. C’è una profonda differenza fra le due cose e non riconoscerlo, o presta il fianco a polemiche sterili, disoneste intellettualmente.

La storia della struttura poi la conosciamo tutti e oggi paghiamo le conseguenze di problemi decennali segnalati da anni dai vari Presidenti e che l’amministrazione Comunale avrebbe dovuto risolvere da tempo”. Lo afferma il Presidente della IV Municipalità di Napoli Giampiero Perrella dopo la pubblicazione di alcuni articoli di stampa sull’argomento.

“Fatta questa premessa – continua Perrella – è evidente che la priorità è sempre quella di mettere in sicurezza dipendenti e cittadini e pertanto i lavori di adeguamento sono imprescindibili. Si tratta comunque di una chiusura temporanea e da giorni, per salvaguardare i diritti dei nostri concittadini, sono in contatto con l’Assessore ai rapporti con le municipalità Rosaria Galiero per chiedere l’inizio urgente dei lavori di adeguamento, ormai non più rinviabili. Il comune deve fare presto e come Municipalità non accettiamo più ritard”.

“Non corrisponde al vero – precisa infine Perrella – che i cittadini non possano ottenere certificati o carte d’identità, dal momento che gli uffici della Municipalità a Gianturco sono regolarmente aperti e visto che a causa della pandemia da mesi i certificati si possono richiedere solo on line. Sulle polemiche invece stiamo assistendo purtroppo alla solita pantomima elettorale con pseudo comitati capaci solo di alimentare disinformazione e fare demagogia”.

