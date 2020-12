CASTELLO DI CISTERNA: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE OMAGGIO AL PERSONALE SANITARIO ANZICHE’ ISTALLARE LUCI NATALIZIE

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Un’iniziativa fortemente voluta dal vicesindaco nonché assessore alla pubblica illuminazione, Giuseppe Scotto.

Una dottoressa con la mascherina sul naso e sulla bocca tiene in braccio un’Italia ferita e il nostro tricolore sulla facciata della casa comunale di Castello di Cisterna rendono omaggio al personale sanitario in prima linea, impegnato da mesi per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Immagini che racchiudono per molti versi quella che è la situazione attuale del nostro Paese.

L’ amministrazione comunale ha preso spunto, rinunciando all’istallazioni delle luci natalizie, per santificare queste festività cosi’ difficili dall’opera, realizzata dall’illustratore Franco Rivolli, pubblicata su Facebook dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Chiaravalle Centrale e condivisa in poco tempo da migliaia di persone. L’emergenza Coronavirus ha avuto la forza di unire gli italiani e questo disegno è diventato, in poco tempo, uno dei simboli piu’ significativi.

“È bellissimo e toccante – commenta il Vicesindaco, Giuseppe Scotto -. Lo condivido perché rende pienamente la situazione attuale: la nostra splendida Italia è nelle mani di angeli con camici, mascherine e guanti che stanno facendo turni massacranti per aiutarla. Nonostante i tagli scellerati fatti alla sanità stanno dimostrando il loro valore, la loro professionalità, le grandi persone che sono!!

Grazie al personale infermieristico e ai dottori di tutta la nostra nazione.

Viva l’Italia”.

Nel video proiettato sulla facciata laterale del Comune partecipano con una foto i rappresentanti dell’amministrazione comunale tutta, i commercianti della città, i vigili e il parroco con una foto e un cartello con su scritto RINASCERO’…RINASCERAI con la canzone dei Pooh Rinascero’ a fare da base musicale. Un lavoro realizzato dallo stimato Fotografo della città, Maurizio Di Domenico.

Nel porgere un augurio sincero a tutta la comunità Castelcisternese, il vicesindaco Scotto rivolge un invito ai suoi concittadini, affinchè la rinascita della città dipenda anche dall’investire nelle attività presenti sul territorio di Castello di Cisterna, non andando ad acquistare fuori comun, e vivere la comunità con uno spirito di fratellanza, che mai come in questo momento deve prendere vita.

Rinasceremo Uniti nella nostra Castello di Cisterna.

