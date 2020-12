Massimiliano Caiazzo candidato al premio “Meno di Trenta” come miglior attore serie tv

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’attore, protagonista della serie Rai “Mare Fuori”, nella rosa di nomi di giovani artisti under 30 di cinema e Tv

Massimiliano Caiazzo giovane e talentuoso attore, originario di Castellammare di Stabia, è tra i candidati al premio “Meno di Trenta” che prevede dei riconoscimenti assegnati ad artisti di cinema, TV e web rigorosamente sotto i trent’anni.

Il premio giunto alla seconda edizione non si terrà in modalità streaming, dato che tale modalità tradirebbe l’essenza stessa della manifestazione, fa sapere la direzione artistica che si impegna a fissare la premiazione dal vivo nei primi mesi del 2021, come dichiarato a Hot Corn, media partner dell’evento.

L’attore deve la candidatura alla sua performance da protagonista nella serie Rai “Mare fuori”, diretta da Carmine Elia, in cui ha recitato al fianco di artisti come Carolina Crescentini e Carmine Recano.

Massimiliano Caiazzo è un giovane attore di 23 anni nato a Napoli, che inizia a studiare recitazione all’età di 18 anni presso la scuola di cinema Mèliès guidata dall’attore Gianfelice Imparato, per poi proseguire i suoi studi a Roma con Francesca De Sapio .

Nel 2012 partecipa a due cortometraggi: “Sorrentum” e “Il simposio di Platone”. Il suo debutto televisivo arriva nel 2016 con “Furore”, la serie Mediaset diretta da Alessio Inturri. Nel 2018 l’attore è stato scelto selezionato come uno dei nuovi dieci giovani talenti italiani per il progetto Officine Lab presentato alla Festa del Cinema di Roma lo stesso anno.

Contemporaneamente è in scena a Napoli in “Il diario di un bambino cresciuto” , uno spettacolo scritto e diretto da lui in occasione del premio Annibale Ruccello.

