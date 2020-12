A Napoli arriva “Prezzi dell’altro Mondo”, l’altro lato del fast fashion

Una campagna di sensibilizzazione per una riflessione sulla sostenibilità del fenomeno che viene oggi definito come “fast-fashion”. Il Comune di Napoli ha deciso di aderire a “Prezzi dell’Altro Mondo”, campagna social della onlus Mani Tese realizzata in sinergia con l’agenzia di comunicazione Nikura e volta a sensibilizzare l’utente finale sulle conseguenze umane, economiche, ambientali e sociali legate all’acquisto frequente di capi d’abbigliamento a basso costo. In modo assolutamente non colpevolizzante, proviamo a ragionare su cosa significa, in termini di impatto ambientale, economico, sociale e in di diritti dei lavoratori, non osservare o osservare parzialmente le norme e l’intera infrastruttura legislativa a supporto dei comparti produttivi.

“Prezzi dell’altro mondo” è stato presentato dall’Assessore alle Politiche Sociali e al Lavoro Monica Buonanno attraverso una diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Assessorato, moderato dal giornalista Enzo Agliardi, con la partecipazione di Riccardo Rossella (Mani Tese), Franco Balestrieri (Nikura).

“La campagna di Mani Tese – dichiara l’Assessore – è di grande impatto, anche emotivo, ed aiuta a riflettere e ragionare su aspetti che spesso non vengono considerati. Come Amministrazione, abbiamo un ruolo preciso anche di narrazione di ciò che ci circonda, per animare dibattiti, discussioni e confronti dialettici su un mondo sempre più in evoluzione, soprattutto sui temi del lavoro”.



L’INIZIATIVA

“L’obiettivo della campagna – spiega Riccardo Rossella, responsabile del progetto Cambia MODA! per Mani Tese – è quello di indurre una riflessione su ciò che si nasconde dietro ai ritmi di consumo sempre più frenetici che caratterizzano il modello fast fashion, facendo leva proprio sulle dinamiche tipiche degli acquisti online di capi d’abbigliamento”.

“In conclusione – racconta Franco Adamo Balestrieri, A.U. di Nikura srl – “Prezzi dell’altro mondo” è l’invito a fare una esperienza di informazione e di inclusione in un percorso di maggiore consapevolezza sul fenomeno della fast fashion. Punta sul calco di un ecommerce, ne replica le caratteristiche e le modalità tipiche degli acquisti in rete. Attraverso un effetto sorpresa e un disvelamento invita con filmati in motion design ad avere maggiore consapevolezza sugli acquisti compulsivi, nell’orizzonte comune della sostenibilità”.

Per saperne di più, basta collegarsi all’indirizzo www.prezzidellaltromondo.it