I Desideri a Sanremo

Giovedi 17 Dicembre 2020, in onda su Rai Uno, sarà trasmessa la finale di “Ama Sanremo”, che decreterà lo schieramento completo di chi si esibirà sul famoso Palco dell’Ariston. Questa edizione sarà, per l’intera provincia di Caserta, un motivo di orgoglio e rilancio in quanto due ‘nostri’ partecipanti avranno l’opportunità di rappresentarci.

Sono “I Desideri”, i fratelli Salvatore e Giuliano, figli d’arte del ben più noto Nico Desideri.

Due artisti che in poco tempo hanno già riscosso tanto successo tra i giovani e sono seguitissimi sui social e non solo.

E’ un’ opportunità unica sostenuta da tutta la provincia di Caserta.

Giovedi sarà fondamentale il Televoto, quindi invito tutti a dare man forte a Salvatore e Giuliano de i “Desideri” che andranno a rappresentare una provincia spesso nota alla cronaca per eventi negativi.

Lanciamo tutti l’hashtag IOVOTOIDESIDERI

