Pizza Maradona, l’omaggio di Fabio Errico: “Solo per 10 giorni, poi non si replicherà più”

“Ho pensato a come omaggiarti, a cosa avrei potuto fare di speciale per condividere l’amore che da sempre provo per te. Non ho altro modo che farlo attraverso ciò che mi riesce meglio, la mia seconda passione dopo te. Chiunque mi conosce, anche poco, sa cosa rappresenti per me. In tuo onore il 10 di questo mese, solo per 10 giorni, la mia pizzeria avrà la pizza limited edition Maradona poi basta, non si replicherà più, proprio come il n. 10 azzurro. Diego, questo è l’omaggio che umilmente ti fa una persona che ha perso per sempre la speranza di poterti abbracciare”. Così ha annunciato sui social il pizzaiolo Fabio Errico, quarta generazione di pizzaioli.

Nel suo gioiellino al Vomero in via Luigia Sanfelice 8, troneggia un forno con il logo del Napoli in mosaico e maglie appese al muro, molte con il numero 10. Da grande tifoso degli azzurri e amante di Maradona non poteva esimersi da omaggiarlo. Nel suo locale ora c’è un vero e proprio altarino con una Coppa del Mondo accanto ad una statuetta di D10S. Nel suo menù, in limited edition dal 10 dicembre, ci sarà un ripieno a forma di 10 con all’interno, da una parte patè di carciofi, provola e bacon e peperoncino, dall’altra salsiccia, friarielli e provola.

