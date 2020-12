Napoli, pronti a partire i progetti “Musicando” e “Orientati al futuro” nel centro Asterix

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

È stato completato l’iter di assegnazione per la gestione del centro giovanile “Asterix” del Comune di Napoli, destinato ad ospitare i progetti “Musicando” e “Orientati al futuro” finanziati dal dipartimento della Gioventù e del servizio civile universale.

Qualche giorno fa, il personale del Comune di Napoli ha fatto accesso ai locali del centro di San Giovanni a Teduccio, liberando spazi fin ad oggi inaccessibili all’intero quartiere. Le associazioni assegnatarie plaudono alla piena sinergia attuata dal comune di Napoli e dalla VI municipalità.

“Siamo pronti a valorizzare il centro Asterix in maniera adeguata, portando avanti i nostri progetti e puntando a farlo diventare ancora di più un punto di riferimento per un intero territorio. Insieme alla comunità di San Giovanni a Teduccio vogliamo lavorare per i giovani e le fasce deboli”, spiegano i presidenti delle associazioni “Coccinella” e “Callysto Arts”.

