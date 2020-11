Violenza di genere tra limiti legislativi e pandemia_ diretta live streaming_26.11.2020_h-18,30.

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Giovedì 26 novembre a partire dalle h. 18:30, si svolgerà il webinar in diretta streaming YouTube e Facebook “Violenza di genere tra limiti legislativi e pandemia”, con la partecipazione della Dott.ssa Roberta Bruzzone, Criminologa e Psicologa Forense, del Dott. Valerio de Gioia, Magistrato penale del Tribunale di Roma e l’Avv. Olga Izzo, Consigliera supplente di parità per la Città Metropolitana di Napoli.

Coordina Argia Di Donato, Direttore Responsabile di “Juris News“, Avvocato del Foro di Napoli.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Juris News propone un confronto sui temi della violenza di genere nel nostro paese, alla luce degli ultimi interventi legislativi e dei risvolti conseguenti anche all’emergenza epidemiologica in corso da nuovo Coronavirus.

La violenza di genere e quella intrafamiliare sono al centro del dibattito contemporaneo che gli operatori del diritto e gli uomini di cultura devono necessariamente tenere vivo mantenendo l’attenzione alta e costante.

È possibile partecipare alla diretta proponendo domande o interagendo con i relatori attraverso i nostri canali social

Facebook: https://www.facebook.com/ 104079920952186/posts/ 401212891238886/?d=n,

YouTube: https://youtu.be/3qgQIEWowGo

