COVID-19, Aliperta (Siamo Sommesi): “Non dobbiamo abbassare la guardia! Rispettiamo le regole”

<<Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, il rispetto delle regole è fondamentale in un momento così delicato!>> Ha commentato la capogruppo di Siamo Sommesi, Adele Aliperta. << In questi giorni l’amministrazione Di Sarno ha messo in atto diverse scelte per sostenere i cittadini: l’ambulanza domiciliare per i malati covid e non solo; psicologiaemergenzacovid19, numero verde a cui poter chiamare per avere assistenza psicologica; la consegna dei farmaci a domicilio per le persone più fragili. Ci avviciniamo sempre di più alle festività natalizie per questo cerchiamo di appellarci al buon senso e alla responsabilità di ogni sommese.>